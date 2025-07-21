Ученые объяснили, почему женщинам труднее высыпаться

Несмотря на то что женщины в среднем спят немного дольше мужчин, они чаще жалуются на усталость и бессонницу. Это противоречие объясняется не только биологическими различиями, но и психологическими, медицинскими и социальными факторами. Современные научные данные говорят: дело не столько в количестве сна, сколько в его качестве и условиях, в которых человек живет и отдыхает сообщает портал Uhealthy.

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Что влияет на сон женщин

Женский сон особенно чувствителен к гормональным колебаниям. Во время менструального цикла, беременности или менопаузы нарушается терморегуляция, учащаются ночные пробуждения, усиливается тревожность. Падение уровня эстрогена в перименопаузе может вызывать регулярные пробуждения среди ночи — часто около 3 часов. Также у женщин чаще бывают проблемы с щитовидной железой и дефицит железа, что напрямую связано с качеством сна.

Психологические аспекты тоже играют большую роль. Женщины чаще страдают от тревожных расстройств, депрессии и хронического стресса. Они склонны к руминативному мышлению — привычке долго прокручивать мысли и беспокоиться о будущем, что мешает расслабиться и заснуть. Кроме того, прием антидепрессантов и других препаратов может влиять на фазу глубокого сна и биоритмы.

Социальные ожидания и нагрузка еще больше осложняют ситуацию. Женщины, по статистике, проводят больше времени в неоплачиваемом труде — заботе о детях, домашних делах, эмоциональной поддержке близких. У них остается меньше возможностей для дневного отдыха, а ночной сон становится единственным временем восстановления. Это создает дополнительное напряжение и мешает полноценному расслаблению.

Объективные измерения с помощью трекеров сна и полисомнографии фиксируют, что женщины действительно спят немного дольше мужчин — в среднем на 19–29 минут. Например, исследование с участием 70 000 человек зафиксировало разницу почти в полчаса в пользу женщин в возрастной группе 40–44 года. Также женщины чаще проводят больше времени в глубоком сне (около 23 % ночи против 14 % у мужчин). Однако, при этом, они на 40% чаще получают диагноз «бессонница» и жалуются на усталость.

Такая разница между данными лабораторных измерений и субъективным восприятием указывает на важную вещь: просто продолжительность сна — не показатель его восстанавливающего эффекта.

Качество важнее количества

Традиционные советы «спите больше» не работают, если игнорируются обстоятельства. Женщины могут спать дольше, но просыпаться уставшими, если на них ложится слишком много ответственности, если они испытывают тревогу, гормональный дисбаланс или скрытые болезни. Это означает, что рекомендации по улучшению сна должны учитывать множество факторов: от состояния здоровья до социальной поддержки.