Кто такие энергетические вампиры и как им противостоять

Энергетические вампиры: что об этом говорят учёные
Вы когда-нибудь уходили от встречи с чувством, будто из вас высосали все силы? Разговор вроде бы был обычным, но после него вы чувствуете усталость, раздражение или даже опустошение. В народе таких людей называют «энергетическими вампирами». Этот термин звучит мистически, почти как из фильмов ужасов, но за ним скрывается вполне реальная психологическая проблема. В 2025 году учёные всё чаще обращают внимание на феномен, который может объяснить, почему некоторые люди буквально «вытягивают» вашу энергию. Но кто такие эти энергетические вампиры, и что говорит наука об этом явлении? Давайте разберёмся.
Миф или реальность? Наука за «энергетическими вампирами»
Термин «энергетический вампиризм» звучит как нечто эзотерическое, но психологи подходят к нему с трезвым взглядом. Как отмечает Ирина Смолярчук, директор Антикризисного психологического центра, в интервью РИА Новости, «энергетические вампиры» — это не сверхъестественные существа, а люди с токсичными моделями поведения. Их действия, будь то манипуляции, постоянные жалобы или агрессия, вызывают у собеседников стресс и эмоциональное истощение. Исследования, проведённые в 2024 году в Университете Калифорнии, показали, что общение с такими личностями снижает уровень серотонина — гормона, отвечающего за чувство счастья, — и повышает кортизол, гормон стресса. Это и создаёт ощущение, будто из вас «высосали» энергию.
Психологи выделяют несколько типов поведения, характерных для «энергетических вампиров». Например, это может быть коллега, который постоянно критикует вашу работу, заставляя вас сомневаться в себе. Или родственник, который часами жалуется на свои проблемы, игнорируя ваши попытки предложить решения. Ещё один тип — манипуляторы, которые используют чувство вины, чтобы добиться своего. Все эти модели поведения объединяет одно: они нарушают ваши эмоциональные границы и заставляют вас тратить больше ментальных ресурсов, чем вы готовы.
Почему это происходит? Взгляд изнутри
Почему же общение с некоторыми людьми так выматывает? Ответ кроется в работе нашего мозга. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Frontiers in Psychology в 2024 году, мозг человека крайне чувствителен к социальным сигналам. Когда мы сталкиваемся с негативными эмоциями — критикой, жалобами или агрессией, — наша нервная система переходит в режим «борьбы или бегства». Это вызывает выброс кортизола, учащение сердцебиения и даже физическую усталость. Если такое взаимодействие повторяется регулярно, человек может столкнуться с хроническим стрессом или даже симптомами, напоминающими выгорание.
Интересно, что «энергетические вампиры» не всегда действуют сознательно. Многие из них сами страдают от низкой самооценки, тревожности или неумения справляться с эмоциями. Например, человек, который постоянно жалуется, может искать поддержки, но не знает, как её получить, не истощая других. Психолог Анна Кирьянова в своих лекциях отмечает, что такие люди часто не осознают, как их поведение влияет на окружающих. Это делает проблему ещё сложнее: вы не можете просто «выключить» такого человека из своей жизни, особенно если это близкий родственник или коллега.
Как защитить себя? Практические советы от психологов
Хорошая новость: от «энергетических вампиров» можно защититься, не прибегая к мистическим ритуалам. Психологи предлагают несколько стратегий, которые помогут сохранить ваше ментальное здоровье.
- Устанавливайте границы. Если коллега снова начинает критиковать ваш проект, вежливо, но твёрдо переведите разговор в конструктивное русло или завершите его. Например: «Я ценю твоё мнение, давай обсудим конкретные предложения по улучшению». Это помогает избежать эмоционального вовлечения.
- После общения с «вампиром» найдите время для восстановления. Простые техники, такие как глубокое дыхание или пятиминутная медитация, помогут снизить уровень стресса. Исследования 2025 года подтверждают, что даже короткие паузы на осознанность снижают кортизол на 20%.
- Если возможно, сократите время общения с токсичными людьми. Например, вместо часового разговора с вечно жалующимся другом выделите 15 минут и заранее предупредите, что у вас плотный график.
- Обратитесь за помощью. Если вы чувствуете, что не справляетесь с эмоциональным давлением, консультация с психологом может помочь вам выстроить внутренние барьеры. В России в 2025 году доступ к психологической помощи стал проще благодаря онлайн-платформам, таким как «Яндекс Здоровье» или «Alter».