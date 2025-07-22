Кто такие энергетические вампиры и как им противостоять

Вы когда-нибудь уходили от встречи с чувством, будто из вас высосали все силы? Разговор вроде бы был обычным, но после него вы чувствуете усталость, раздражение или даже опустошение. В народе таких людей называют «энергетическими вампирами». Этот термин звучит мистически, почти как из фильмов ужасов, но за ним скрывается вполне реальная психологическая проблема. В 2025 году учёные всё чаще обращают внимание на феномен, который может объяснить, почему некоторые люди буквально «вытягивают» вашу энергию. Но кто такие эти энергетические вампиры, и что говорит наука об этом явлении? Давайте разберёмся.

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Миф или реальность? Наука за «энергетическими вампирами»

Термин «энергетический вампиризм» звучит как нечто эзотерическое, но психологи подходят к нему с трезвым взглядом. Как отмечает Ирина Смолярчук, директор Антикризисного психологического центра, в интервью РИА Новости, «энергетические вампиры» — это не сверхъестественные существа, а люди с токсичными моделями поведения. Их действия, будь то манипуляции, постоянные жалобы или агрессия, вызывают у собеседников стресс и эмоциональное истощение. Исследования, проведённые в 2024 году в Университете Калифорнии, показали, что общение с такими личностями снижает уровень серотонина — гормона, отвечающего за чувство счастья, — и повышает кортизол, гормон стресса. Это и создаёт ощущение, будто из вас «высосали» энергию.

Психологи выделяют несколько типов поведения, характерных для «энергетических вампиров». Например, это может быть коллега, который постоянно критикует вашу работу, заставляя вас сомневаться в себе. Или родственник, который часами жалуется на свои проблемы, игнорируя ваши попытки предложить решения. Ещё один тип — манипуляторы, которые используют чувство вины, чтобы добиться своего. Все эти модели поведения объединяет одно: они нарушают ваши эмоциональные границы и заставляют вас тратить больше ментальных ресурсов, чем вы готовы.

Почему это происходит? Взгляд изнутри

Почему же общение с некоторыми людьми так выматывает? Ответ кроется в работе нашего мозга. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Frontiers in Psychology в 2024 году, мозг человека крайне чувствителен к социальным сигналам. Когда мы сталкиваемся с негативными эмоциями — критикой, жалобами или агрессией, — наша нервная система переходит в режим «борьбы или бегства». Это вызывает выброс кортизола, учащение сердцебиения и даже физическую усталость. Если такое взаимодействие повторяется регулярно, человек может столкнуться с хроническим стрессом или даже симптомами, напоминающими выгорание.

Интересно, что «энергетические вампиры» не всегда действуют сознательно. Многие из них сами страдают от низкой самооценки, тревожности или неумения справляться с эмоциями. Например, человек, который постоянно жалуется, может искать поддержки, но не знает, как её получить, не истощая других. Психолог Анна Кирьянова в своих лекциях отмечает, что такие люди часто не осознают, как их поведение влияет на окружающих. Это делает проблему ещё сложнее: вы не можете просто «выключить» такого человека из своей жизни, особенно если это близкий родственник или коллега.

Как защитить себя? Практические советы от психологов

Хорошая новость: от «энергетических вампиров» можно защититься, не прибегая к мистическим ритуалам. Психологи предлагают несколько стратегий, которые помогут сохранить ваше ментальное здоровье.