Гид по лубрикантам для женщин: почему они нужны в любом возрасте

Когда речь заходит о сексе, часто принято думать, что тело как бы само знает, что там от него требуется. Но есть важные нюансы, о которых лучше разговаривать вслух. Например, лубрикант — это не что-то из области далекой фантастики для женщин в менопаузе и не «средство на случай каких-нибудь деликатных проблем». Это элемент базового сексуального комфорта, такой же естественный, как крем для рук или хорошее белье. Смазка помогает усилить удовольствие, предотвратить раздражение и сделать секс (или мастурбацию) действительно приятным — в любом возрасте. Сексолог Ольга Василенко делится пятью ключевыми советами, как выбрать и правильно использовать лубриканты.

Лубрикант — это для удовольствия

Сухость во влагалище может быть не только в менопаузе, но и при стрессе, приеме лекарств, во время грудного вскармливания, при смене гормонального фона или даже просто при длительной прелюдии без достаточной стимуляции.

«Смазка в таких случаях — это не экстренная локальная помощь, а способ помочь телу включиться и получать удовольствие. Хороший лубрикант не убивает спонтанность, а делает ее возможной», — объясняет эксперт.

Не все лубриканты одинаковы: выбирайте под себя

Бывают водные, силиконовые и масляные лубриканты — у каждого типа свои плюсы. Водные легко смываются и подходят даже чувствительным, но быстро впитываются. Силиконовые долго держатся и идеальны для душа. Масляные — натуральные и скользкие, но не совместимы с латексом. Если не знаете, с чего начать — попробуйте водную основу с пометкой «pH balanced».

Избегайте опасных добавок в составе

Ищите лубриканты без глицерина, парабенов, ароматизаторов и спирта — все это может вызвать раздражение слизистой.

«Особенно если вы склонны к молочнице или циститам. Ваш союзник — короткий, понятный состав и отсутствие отдушек. Лубрикант не должен жечь, щипать или пахнуть как шампунь с рынка 90-х», — подчеркивает сексолог.

Смазка — не только для пенетрации

Лубрикант улучшает не только «основную программу», но и ласки руками, использование секс-игрушек, массаж, мастурбацию. Да и с партнером проще расслабиться, когда все мягко и приятно скользит. Добавление смазки может превратить обычный момент в сенсорное наслаждение.

Не бойтесь держать лубрикант под рукой

Положите тюбик рядом с кроватью, в косметичку или даже в сумочку. Пользоваться им — нормально и полезно, как нанести бальзам на губы или крем на ноги. Это проявление заботы о себе и о партнере. Смазка не выдает «проблему», а создает среду, в которой вы можете быть раскованной, расслабленной и желанной.