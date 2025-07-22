Сексолог предупредил об опасной сексуальной практике

Сексолог Витор Мело заявил, что удушение во время секса сопряжено с рисками для здоровья. О них специалист рассказал в беседе с изданием Metropoles.

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«Эта практика при неаккуратном выполнении может привести к обмороку и судорогам», — предупредил Мело.

Чтобы минимизировать риски, паре необходим открытый диалог, продолжил он.

Так, по словам специалиста, партнерам заранее необходимо обсудить силу и продолжительность удушения. Кроме того, стоит выбрать жест или стоп-слово, с помощью которых можно остановить сексуальную практику. В заключение Мело подчеркнул, что удушение должно доставлять исключительно удовольствие, а не дискомфорт.

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