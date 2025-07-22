Эскортницы рассказали об удививших их на работе случаях

Эскортницы и другие секс-работницы рассказали о случаях, удививших их на работе. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Одна из женщин рассказала о неожиданной нежности клиента и заботе с его стороны.

«Он заплатил мне гораздо больше, чем нужно, и быстро кончил. А потом он меня обнял. Предложил заказать еду и все оставшееся время, отведенное ему, хвалил меня. Сделал массаж спины и расцеловал. Кажется, это мне стоило заплатить ему... Он единственный клиент, который так со мной поступил», — frzsh, пользовательница Reddit.

Работающий в эскорте в Японии мужчина удивился тому, какими красивыми бывают его клиентки.

«Это я бы, не задумываясь, заплатил им. Они замужем за мужчинами, которым по разным причинам неинтересны. Помню, одна женщина удивилась, увидев у меня эрекцию, и сказала что-то вроде: "Значит, я все еще могу возбуждать мужчину..." Я представлял себе бесчисленные ночи, когда она пыталась соблазнить мужа. Конечно, я понятия не имею, что в действительности происходит в их отношениях, но мне дико думать, что партнеры отказываются от этих красивых женщин, а мне в итоге платят за то, чтобы я это исправлял», — WindJammer27, пользователь Reddit.

Одну стриптизершу когда-то удивило, насколько приходящие в ее бар мужчины страдают от подавления собственных эмоций.

«Ко мне пришел 80-летний мужчина и пригласил на приватный танец. Когда мы прошли в комнату, он сказал: "Не хочу, чтобы ты терлась обо меня. Просто обними". Я молчала с ним пять минут, а потом он встал и сказал: "Спасибо, я только что овдовел", — и вышел за дверь», — 40_degree_rain, пользовательница Reddit.

Ранее женщины, занимающиеся секс-работой, рассказали о мужчинах, ставших их первыми клиентами. Одна из девушек призналась, что первый клиент попросил ее о том, чтобы она удовлетворила его ступнями.