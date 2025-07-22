Специалист рассказал, как сделать мастурбацию полезнее

Раскрыт способ сделать мастурбацию полезнее
Сексолог Алессандра Араужо заявила, что мастурбация перед зеркалом является более полезной, чем без него. Об этом она рассказала изданию Metropoles.
Как объяснила Араужо, мастурбация перед зеркалом повышает уверенность в себе. Также, по ее словам, благодаря такой сексуальной практике можно усилить близость с партнером, поскольку человек станет лучше понимать свое тело в результате регулярных исследований.
Кроме того, продолжила сексолог, при мастурбации перед зеркалом разрушается навязанное со всех сторон утверждение о том, что тело должно быть идеальным. К тому же так можно стать настоящим экспертом в области собственного удовольствия, а это приведет к более яркой сексуальной жизни. В заключение Араужо добавила, что мастурбация перед зеркалом не предполагает участие третьих лиц, поэтому здесь нет никаких ожиданий и сценариев.
Ранее в Испании открылась клиника, специализирующаяся на лечении травм после анального секса. В медицинский центр обычно приходят люди, которые стеснялись посетить обычную больницу.