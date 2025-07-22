Пользователи Сети ответили, стоит ли во время отпуска работать

В соцсетях завирусился пост о том, нормально ли не читать рабочие чаты в отпуске. Девушка с ником @dvnrvch_k попросила своих подписчиков оценить, правильно ли поступает её коллега: он или она даже не заходит в рабочую переписку, будучи на отдыхе. Такой, казалось бы, очевидный вопрос вызвал шквал комментариев — их больше тысячи. Рассказываем, что так всколыхнуло людей и что они ответили.

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Что за тренд «норм или стрём»

Тренд «норм или стрём» используется для того, чтобы обсудить жизненные ситуации, поступки или вещи с другими людьми либо сразу продемонстрировать свою точку зрения. Обсуждаемая вещь может быть «норм» (нормальной, приемлемой) или «стрём» (ненормальной, неприемлемой, нежелательной).

В рамках этого тренда в соцсети Threads (принадлежит компании Meta Platforms, которая признана в России экстремистской и запрещена) девушка с ником @dvnrvch_k задала вопрос:

«Норм или стрём, когда коллега уходит в отпуск на 15 дней и вообще не заходит в чат и не интересуется работой?»

Тема оказалась животрепещущей: пост собрал свыше 1300 комментариев.

Кто поддерживает «отключение» от работы в отпуске

Пользователи в комментариях ответили следующее:

zlaya_yulya: «Я не то, что в отпуске — я даже в выходные чат не читаю»;

«Я не то, что в отпуске — я даже в выходные чат не читаю»; pink.ev: «Я не то что в отпуске, я даже вечером после работы не читаю. Это мое свободное НЕРАБОЧЕЕ время, пошли … все, до утра не сдохнут»;

«Я не то что в отпуске, я даже вечером после работы не читаю. Это мое свободное НЕРАБОЧЕЕ время, пошли … все, до утра не сдохнут»; elli_nurali_0412: «Ровно через пять минут после того, как я выхожу с работы, я не помню этих людей»;

«Ровно через пять минут после того, как я выхожу с работы, я не помню этих людей»; daritimoshchenko: «Я даже в рабочие дни в чат не захожу и не интересуюсь работой. Что уж говорить про отпуск»;

«Я даже в рабочие дни в чат не захожу и не интересуюсь работой. Что уж говорить про отпуск»; litl955: «Стрём — когда человек отдыхает а коллеги ему пишут и звонят по работе»;

«Стрём — когда человек отдыхает а коллеги ему пишут и звонят по работе»; inquilinedavies: «А почему человек в свой ОТПУСК должен интересоваться работой? Гори она огнём!»;

«А почему человек в свой ОТПУСК должен интересоваться работой? Гори она огнём!»; kat271927: «Не норм! Отпуск должен быть 28 дней, за 15 даже понять не успеешь, что отдыхать надо!».

Многие люди, уходя в отпуск, отключают уведомления на телефоне, сносят рабочие чаты в архив («чтобы глаза не мозолили»), а кто-то даже отключает телефон или рабочую симку — чтобы гарантированно не дозвонились.

Рабочий чат в отпуске, по мнению некоторых пользователей соцсети, нужен разве что для лёгкого издевательства над коллегами.

katerinaeremenko__: «Я в свою очередь залетела в чат с кружочком и словами: "Что вы там, бродяги? Работаете? Грустно вам?" и сёрбнула апероль».

Есть счастливчики, у которых на работе жёсткие правила касаемо отпуска.

tatjana_sand_davidsen: «Ответила шефу на рабочий эмайл (написал всему отделу) спустя два дня, как вышла в отпуск. Получила ответ, что доступ на рабочий сервер с моего компьютера и телефона заблокирован до 28 июля с пометкой: "Ты в отпуске, отдыхай". Вот такой хороший шеф».

«Ответила шефу на рабочий эмайл (написал всему отделу) спустя два дня, как вышла в отпуск. Получила ответ, что доступ на рабочий сервер с моего компьютера и телефона заблокирован до 28 июля с пометкой: "Ты в отпуске, отдыхай". Вот такой хороший шеф». httpanastasiia: «У меня на работе будет считаться грубым нарушением, если зайду даже в чат во время отпуска. Система даже не пустит войти. Менеджеру придёт уведомление. За три недели беспрерывного отпуска ещё и доплачивают. Считаю, идеально».

Тренд спровоцировал шутки на тему несоблюдения work-life balance и grind culture, присущей миллениалам.

sorvital:

— Ты почему уже неделю опаздываешь на работу?

— Выйду из отпуска и буду приходить вовремя.

aida.fbx: «Ещё бы спросили: "Норм или стрём, когда коллега ждёт зарплату?"».

Кто против «отключения» от работы на время отпуска

Нашлись, конечно, и люди с другим мнением.

arzu79577: «Это норм в том случае, если эта коллега не оставила за собой кучу косяков, которые приходится разгребать другим».

«Это норм в том случае, если эта коллега не оставила за собой кучу косяков, которые приходится разгребать другим». volodik_tm: «Вопрос личной ответственности. Если уходишь в отпуск, но при этом понимаешь, что твоё отсутствие может сказаться на собственном или командном результате, а заранее не получилось подготовиться, то лично я, конечно, по возможности буду на связи хотя бы».

«Вопрос личной ответственности. Если уходишь в отпуск, но при этом понимаешь, что твоё отсутствие может сказаться на собственном или командном результате, а заранее не получилось подготовиться, то лично я, конечно, по возможности буду на связи хотя бы». elizaveta.strelets: «Наверное, это зависит от того, где человек работает. Потому что есть перечень профессий, где не ответить невозможно. Врач, например. Но и я, когда работала в ресторанной сфере, тоже была на телефоне в отпуске, потому что много нюансов и много внештатных ситуаций».

К чему приводит опыт grind culture

Многие поделились горьким опытом постоянной вовлечённости в работу.

enzitie: «Я всегда мечтаю, чтобы в отпуске меня не дергали… но редко получается. Я руководитель, многие вещи завязаны на мне… коллеги стараются не беспокоить, и по обычным вопросам не беспокоят, но как назло, вечно какая-то ... случается. И мне легче ответить в отпуске, проинструктировать, как правильно сделать, чем потом по выходу разгребать всю фигню, что наделали».

«Я всегда мечтаю, чтобы в отпуске меня не дергали… но редко получается. Я руководитель, многие вещи завязаны на мне… коллеги стараются не беспокоить, и по обычным вопросам не беспокоят, но как назло, вечно какая-то ... случается. И мне легче ответить в отпуске, проинструктировать, как правильно сделать, чем потом по выходу разгребать всю фигню, что наделали». alenahudovich: «Я начальник и послезавтра ухожу в отпуск. Раздала ЦУ сотрудникам, согласовала графики, оставила подробную инструкцию заму. Всех предупредила, что буду вне зоны доступа. Потому что первые два года в отпуске постоянно была на связи и часто на работе (привет, синдром "хорошей девочки"). Чуть крыша не уехала. Поэтому завтра после рабочего дня планирую отключить все рабочие контакты примерно до конца отпуска».

«Я начальник и послезавтра ухожу в отпуск. Раздала ЦУ сотрудникам, согласовала графики, оставила подробную инструкцию заму. Всех предупредила, что буду вне зоны доступа. Потому что первые два года в отпуске постоянно была на связи и часто на работе (привет, синдром "хорошей девочки"). Чуть крыша не уехала. Поэтому завтра после рабочего дня планирую отключить все рабочие контакты примерно до конца отпуска». tatiana.bui: «До сих пор с ужасом вспоминаю! Приходишь в номер, включается вайфай. И куча сообщений с работы!»

«До сих пор с ужасом вспоминаю! Приходишь в номер, включается вайфай. И куча сообщений с работы!» oh_dorofeeva: «Я пять лет работала одна на направлении. У меня пять лет не было нормального отпуска, чтобы я ни разу не открыла почту, чат, иногда ко встречам с клиентами не подключалась. С этого года у меня есть коллега. В следующую среду я иду в отпуск, и я ни разу, ВОТ НИ РАЗУ не открою сообщение или письмо».

«Я пять лет работала одна на направлении. У меня пять лет не было нормального отпуска, чтобы я ни разу не открыла почту, чат, иногда ко встречам с клиентами не подключалась. С этого года у меня есть коллега. В следующую среду я иду в отпуск, и я ни разу, ВОТ НИ РАЗУ не открою сообщение или письмо». aigerim_bt: «Была в отпуске в другом городе, коллега позвонил и говорит: "Ты же там, заедь к поставщику/клиенту. Я говорю: "Я же в отпуске". Он: "Ну и что, что ты в отпуске?! Заедь!" Приказным тоном, возомнил себя начальником (просто был приближен к нему)».

«Была в отпуске в другом городе, коллега позвонил и говорит: "Ты же там, заедь к поставщику/клиенту. Я говорю: "Я же в отпуске". Он: "Ну и что, что ты в отпуске?! Заедь!" Приказным тоном, возомнил себя начальником (просто был приближен к нему)». katerina_543987: «Я как-то раз нашла себя после наркоза (первая в моей жизни операция, очень серьёзно всё было) за телефонным разговором с одним из руководителей. И ушла одним днём. Более 15 лет в компании на позиции руководителя отдела. Утром написала заявление, вечером вышла — и всё. Лучшее, что я могла для себя сделать. Не могу пока представить, чего мне будет не хватать, чтоб ещё раз так встрять».

Завирусившееся сообщение продемонстрировало, что кому-то комфортно быть в курсе дел на работе даже в отпуске, а кому-то категорически нет. Из последних, кстати, больше зумеров: они ревностно охраняют личные границы и держат баланс между работой и личной жизнью.

Культуру максимальной эффективности и вовлечённости в работу практически круглые сутки не зря называют эксплуатацией работников. Такой подход выгоден в основном работодателю. Противники такого образа жизни считают, что он ведёт не к появлению новых достижений и успешных стартапов, а к эмоциональному выгоранию. И кто знает — может, поэтому многих людей даже отпуск не спасает от желания бросить работу уже через пару лет трудоустройства.