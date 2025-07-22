Психолог рассказал, как не поссориться из-за бытовых обязанностей

Для того чтобы в отношениях была "тихая бытовая инициатива", а домашние дела не становились причиной конфликтов, необходимо разделение дел обсуждать в самом начале отношений. Такое мнение в беседе с "Москвой 24" озвучила психолог Екатерина Кольцова.

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"Спустя несколько лет брака донести до партнера, что вы нуждаетесь в его помощи, будет намного сложнее, чем если поговорить об этом изначально", — отметила специалист.

Она подчеркнула, что в разговоре необходимо прийти к какому-то умозаключению в этом вопросе, потому что рано или поздно будет достигнута точка кипения, из-за чего потом дома произойдет скандал из-за любой мелочи: невымытой чашки или вынесенного пакета мусора.

Кольцова советует использовать фразу "Я мечтаю". Например, если хочется по утрам просыпаться, когда тебе партнер приносить завтрак в постель, можно сказать: "Я мечтаю проснуться от запаха свежесваренного тобой кофе". И если в паре действительно есть чувства, то партнер обязательно будет задумываться над тем, как порадовать свою половинку.

Однако психолог добавила, что в некоторых случаях люди, которые склонны к нарциссизму, проигнорируют любую просьбу своего возлюбленного или возлюбленной, так как не готовы прислушиваться к другим.