Педагог оценил эффективность обучения иностранному языку по фильмам

Этот способ не помогает «уловить речь на слух».

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Метод развивает лишь навык быстрого чтения. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала преподаватель английского в школе интуитивной лингвистики, автор коуч-метода преподавания Анна Котик.

«Фильмы с субтитрами развивают навык быстро читать на русском языке. Если смотрим с английскими субтитрами, нам уже позволяет уровень, это развивает навык чтения на английском языке. Любой просмотр фильма с субтитрами, он никак вообще не помогает нам уловить речь на слух. Наш мозг всегда идёт по пути наименьшего сопротивления, он выбирает ту задачу, что ему проще. Проще всегда читать. Вообще чтение на любом европейском языке, для этого даже полгода не надо. Три месяца, и вы читаете, со словарём, конечно. Это самый простейший навык».

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