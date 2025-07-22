Психолог ответил, на что способна здоровая психика

Резкие смены настроения указывают на эмоциональную нестабильность.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Бывает такое настроение просто спокойное, никакое, нет ничего особо хорошего, нет ничего особо плохого. Просто вы в таком спокойном, ровном, гармоничном состоянии. Вы в нём можете работать, общаться, долго находиться. А у эмоционально неустойчивых нет такого состояния. Эмотивно лабильные всё время либо на плюсе, либо на минусе. Я должен либо радоваться, либо грустить. Причём это может меняться каждые пять минут. Этого плато, которого достаточное количество времени должно быть у нас, у них нет. Наша психика стремится к гомеостазу, здоровая психика должна уметь находиться в нейтральном состоянии».

Ранее Соловьёва назвала уязвимый для влияния сект тип личности. Как правило, в деструктивные сообщества попадают тревожные, мнительные люди, которые не в состоянии самостоятельно принимать решения.