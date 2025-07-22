Эксперт назвала причины возникновения лени

Состояние часто бывает связано с переживаниями, хроническим утомлением и нереализованной агрессией.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Кристина Шайдуллина.

«Лень — это не болезнь, а симптом. Это внешнее проявление каких-то глубоких процессов у человека. Лень — это такая поверхность айсберга, под которой скрывается очень много причин, почему она появилась. Есть лень, когда человек физически перегружен и у него нет сил встать. Я это не рассматриваю. Я рассматриваю тот момент, когда лень хроническая уже. Это яркий симптом того, что на самом деле породило эту лень. И причин бывает очень много: это и хроническое переутомление, когда организм включает её для выживания, потому что не выдерживает. Бывает лень как нереализованная агрессия, то есть какой-то внутренний подавленный протест. Бывает лень как страх успеха или провала, как защитный механизм. Есть слабый контакт с личной мотивацией, когда человек не видит смысла, зачем он туда идёт. Тогда лень может указывать, что человек занимается не своим делом, не лежит у него к этому душа. Тогда это тоже сигнал для такого человека: остановись, зачем ты туда идёшь. Лень проявляется как снижение жизненного тонуса, нельзя не обращать внимание на лень».

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