Ученые выяснили, как мыслят оптимисты

Когда предстоит что-то важное — будь то экзамен, перелет или медицинское обследование — одни смотрят в будущее с оптимизмом, а другие готовятся к катастрофе. Оказывается, у разного отношения в жизни есть нейробиологические предпосылки. Их выявили японские ученые — и поделились своим открытием в Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Похоже, оптимисты используют общую нейронную структуру для организации мыслей о будущем, что, вероятно, отражает схожий стиль мыслительной деятельности, а не идентичность идей», — пояснил психолог Куниаки Янагисава из Университета Кобе.

По его мнению, это может объяснять результаты предыдущих исследований, которые показали, что оптимисты обычно более успешны в социальном плане.

«Это [новое исследование] говорит нам, что основой их социального успеха может быть эта общая реальность, — заметил ученый. — Дело не только в позитивном настрое — их мозг буквально работает на одной волне, что может способствовать более глубокой и интуитивной связи».

В исследовании приняло участие 87 человек. Сначала они заполнили анкету, чтобы определить уровень оптимизма. Затем каждый испытуемый прошел МРТ-сканирование мозга, во время которого представлял себе различные возможные будущие события — как положительные, например, «эпическое кругосветное путешествие», так и нейтральные или негативные вроде увольнения. Некоторых даже попросили вообразить свою смерть.

У более оптимистичных участников наблюдалось большее сходство в паттернах мозговой активности в области, отвечающей за размышления о будущем, — медиальной префронтальной коре (mPFC).

Более разнообразная активность мозга у пессимистов может отражать, вероятно, более широкий спектр тревог при мыслях о негативных сценариях, предположил Янагисава. Кроме того, оптимисты, возможно, рассматривают свое будущее в рамках общепринятых социальных целей, тогда как пессимисты могут чувствовать себя оторванными от них по личным причинам, что приводит к разным способам мышления о будущем, добавил он.

В исследовании приведена знаменитая цитата Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

«Основываясь на этом принципе, мы предполагаем, что оптимисты все одинаковы, а каждый менее оптимистичный человек представляет будущее по-своему», — написали авторы.

Также выяснилось, что у оптимистов паттерны активности mPFC сильнее различаются в зависимости от того, думают они о положительных или отрицательных событиях.

«Это говорит о том, что оптимисты не только “мыслят одинаково” в структурном плане, но и по-другому обрабатывают эмоциональную информацию о будущем, лучше разделяя хорошее и плохое, что помогает им оставаться устойчивыми», — пояснил Янагисава.

По его словам, предыдущие исследования связывали такое четкое разделение с более абстрактным и психологически отстраненным восприятием негативных событий.

«Мы не утверждаем, что оптимисты представляют будущее одинаково или воображают одни и те же сценарии, — уточнил Янагисава. — Скорее, мы обнаружили, что их мозг кодирует будущие события схожим образом, особенно в том, как они разделяют позитивные и негативные возможности. Поэтому, хотя мы не можем сказать, что их мысли идентичны, можно утверждать, что они мыслят структурно похоже».

Оптимисты представляют негативные события менее ярко и детально, чем позитивные, поэтому такие сценарии меньше на них влияют, прокомментировала профессор Лиза Бортолотти из Бирмингемского университета.

«Эти данные могут указывать на то, что оптимизм — это не иррациональность или искажение реальности, поскольку он меняет не наше восприятие событий, а их воздействие на нас», — добавила она.

Уверенность, будто все пройдет гладко, не приносит пользы, если оставляет нас неподготовленными к трудностям, предупредила Бортолотти. Оптимизм работает, когда мотивирует нас достигать целей, добавила она.