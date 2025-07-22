Как влиться в коллектив после отпуска, если мыслями вы еще на море

Отпуск — это прекрасное время, когда можно забыть о делах, насладиться отдыхом и набраться сил. Но вот наступает момент возвращения, и тут возникает закономерный вопрос: как снова влиться в рабочий коллектив, когда мысли еще бродят по песчаным пляжам, а в ушах звучит шум прибоя? Клинический психолог Евгения Змиренкова рассказала, как помочь своей психике и эмоциям адаптироваться к новому ритму и вернуться в коллектив после ярких впечатлений.

Раздражительность и усталость после отпуска — это нормально

Для начала, постарайтесь не бросаться в омут с головой, планируя возвращение в офис сразу после приземления. Психолог: «Дайте себе хотя бы пару дней на акклиматизацию и разбор накопившихся дел, а также на осознание того, что период отпуска подошел к концу. Выделите время, чтобы подготовиться к трудовым будням».

После отпуска может возникнуть чувство раздражительности, усталости или апатии. Это нормально. Зачастую люди пытаются игнорировать негативные эмоции, считая их «неправильными» или «неуместными». Однако, подавленные эмоции не исчезают, а лишь накапливаются и могут проявиться в виде раздражительности, плохого настроения, проблем со сном и снижением работоспособности.

«Выходом из этого состояния будет не подавить свои чувства, а наоборот, принять их. Скажите себе: „Да, я чувствую раздраженность и мне грустно от того, что отпуск закончился“. Отследите свои эмоции и не дайте им захлестнуть себя, переключитесь на приятные моменты», — советует наш эксперт.

Проявите интерес к коллегам

В первые дни после отпуска не стоит сразу же погружаться в работу с головой. Позвольте себе несколько дней на мягкую адаптацию. Сократите количество встреч и совещаний, чтобы избежать перегрузки. Сосредоточьтесь на самых важных задачах, постепенно увеличивая нагрузку. Планируйте небольшие перерывы в течение дня, чтобы отвлечься от работы и немного расслабиться.

«Возвращение в коллектив — это не только возобновление рабочих обязанностей, но и восстановление социальных связей. Поделитесь своими впечатлениями от отпуска, однако не перегружайте коллег излишней информацией. Проявите интерес к тому, что происходило в офисе во время вашего отсутствия, задавайте вопросы и выслушайте их истории и переживания. Это поможет вам быстрее освоиться, снова почувствовать себя частью команды и создать приятную атмосферу вокруг», — отмечает психолог.

Радуйте себя приятными вещами

Сосредоточьтесь на позитивных аспектах возвращения к трудовым будням. Вспомните о том, что вам нравится в вашей работе, о своих достижениях и успехах. Чтобы переключиться на рабочие задачи и поднять эффективность в работе — распланируйте в календаре перечень дел, этим вы сместите фокус на задачи и войдете в рабочий режим.

Евгения:

«Зачастую отпуск воспринимается как яркий период жизни и смена деятельности может сопровождаться пониженной активностью, чтобы быстрее восстановить рабочий ритм, а также вернуть мотивацию вновь заниматься рабочими задачами, запланируйте приятные события после трудового дня».

Встреча с друзьями, любимое хобби или просто вечер за интересной книгой помогут создать позитивный настрой и сделать переход к рабочим будням более комфортным.