Шесть подарков для подруги, которые точно понравятся

В ежедневной суете мы не всегда успеваем сказать друзьям, как они важны для нас. Но даже маленький жест внимания может многое значить. День дружбы, который отмечают 30 июля, — отличный повод напомнить о себе, порадовать неожиданным сюрпризом или просто вызвать улыбку. Вместе с командой Flowwow мы собрали идеи подарков, которые помогут сделать это красиво и душевно.

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Любимые снеки

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Что может быть лучше киновечера в хорошей компании? В честь праздника предложите подруге посмотреть вместе фильм, а в качестве сюрприза подготовьте набор любимых снеков. Не забудьте о подаче. Сыр, колбаски, орешки, попкорн и чипсы можно оформить в виде букета или даже бургера. Подберите для подарка тематическую упаковку, например, в стиле популярных фильмов или вашего любимого киножанра.

Торт с забавной подписью

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Милый бенто-торт — всегда хорошая идея. Особенно если его дизайн отсылает к какой-то смешной истории или напоминает, почему вы много лет остаётесь важными друг для друга людьми. Также в торт можно добавить пасхалку — секретный слой или начинку, связанную с вашими общими воспоминаниями. Это может быть любимый с детства вкус клубничного варенья или прослойка «груша — дорблю», которую вы когда-то вместе попробовали.

Набор для создания флорариума

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У многих найдётся подруга, которая разбила мини-огород на балконе или начала озеленять квартиру после переезда. Растение в горшке — подарок, который будет напоминать о вас долгие годы. Но ещё ценнее, если этот цветок окажется не просто элементом декора, а объектом для творчества. Обратите внимание на наборы для создания флорариумов. Можно вместе выбрать цветы, украсить композицию ярким грунтом и мхом, а после ухаживать за ней, словно за мини-садом.

Бомбочка для ванны с посланием

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Милый знак внимания, который точно оценит вечно работающая подруга. Присмотритесь к наборам для ванны: ароматная соль, массажная свеча и диффузор станут поводом устроить домашнее спа. А сделать подарок символичным помогут необычные бомбочки для ванны с секретным посланием. Попросите мастера положить внутрь особую записку, текст которой порадует близкого человека и поднимет ему настроение.

Парные браслеты

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Современные парные украшения давно вышли за рамки заезженных половинок сердца. Памятным аксессуаром для вас двоих может стать браслет с особой гравировкой вроде координат места, где вы познакомились, или важной для вашей дружбы датой. Интересный вариант — украшения с дополняющими друг друга надписями или символами, которые обретают смысл, только когда вы вместе. Главное, чтобы аксессуар сочетался со стилем подруги и мог стать частью повседневного образа.

Новое хобби

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Классный вариант, когда хочется интересно провести время вместе и попробовать что-то новое. Это может быть мастер-класс по лепке одинаковых кружек, совместная вылазка на природу, чтобы понаблюдать за птицами, или даже изготовление картины с помощью ткани. Такой подарок — про эмоции, общение и общие воспоминания.