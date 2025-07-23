Какие способы борьбы со стрессом на самом деле не помогают

Когда вы испытываете стресс, важно знать, какие действия могут вам навредить, а какие принесут пользу. Вот несколько вредных привычек при таком состоянии.

© Ferra.ru

Думскроллинг. Исследования показывают, что чрезмерное использование соцсетей приводит к более высокому уровню стресса.

Накручивание себя. Чрезмерное обдумывание проблемы может только усугубить ситуацию. Вы можете погрузиться в руминацию - процесс, связанный с депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и другими проблемами психического здоровья.

Заедание стресса. В долгосрочной перспективе это может усилить стресс, повлиять на физическое и психическое здоровье, повысить риск возникновения депрессии, ожирения.

Избегание. Это тоже может привести к усилению стресса в долгосрочной перспективе.

Алкоголь. Он сам по себе может привести к расстройству нервной системы.

Выражение эмоций в кругу друзей. Это может помочь, но только если вы или ваши друзья не привыкли постоянно говорить о чём-то негативном.

Слишком мало или слишком много сна. Важно соблюдать режим сна, то есть не спать чересчур много или чересчур мало.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.