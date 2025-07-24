Как победить страх старения

Страх старения или геронтофобия — это внутреннее напряжение, связанное с возрастными изменениями. У человека может меняться внешний вид, физическое состояние, круг общения. Он чувствует, что постепенно теряет то, к чему привык. Это может вызывать тревогу, печаль, раздражение, иногда — бессилие. О том, как с этим справляться, «‎Рамблеру» рассказала Ольга Гнатенко, практикующий психолог, логотерапевт.

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По сути, речь идет о нормальной реакции психики на необратимые процессы. Этот страх возникает у многих людей, но редко обсуждается напрямую. Часто он выражается через внешние действия: например, постоянное стремление выглядеть моложе, увлечение процедурами, смена имиджа, повышенная физическая активность без учета возраста.

«Страх старения — это всегда страх смерти. Он может быть неосознанным, вытесненным, но по сути речь идет об осознании конечности. И это универсальный, естественный страх. Он не лечится. И не должен. Это данность», — поясняет эксперт.

Психика реагирует тревогой на все, что нельзя контролировать. Старение — один из таких процессов. Тело меняется, здоровье становится менее устойчивым, социальные роли тоже перестраиваются. Если у человека нет внутренней опоры — понимания, ради чего он живет, — возраст может восприниматься как потеря смысла.

«Когда у человека нет выстроенной системы смыслов, когда он не чувствует, зачем он живет, и не осознает, что именно составляет его ценность как личности, старение становится болезненным», — отмечает Гнатенко.

Экологичное проживание возраста начинается с признания реальности. Старение — это факт, и его нельзя остановить. Но можно выбрать, как жить в этом измененном теле, с этим новым состоянием.

Ольга Гнатенко подчеркивает, что в этом изменении можно находить новые смыслы. Вопрос в том, куда вы направите внимание: на то, что ушло, или на то, что доступно сейчас.

Как избавиться от страха неудачи

Как справляться со страхом смерти?

Важно поддерживать базовые опоры — режим дня, физическую активность, общение. Психике необходима структура. Если у человека есть устойчивый ритм — он ложится спать в одно и то же время, питается регулярно, бывает на свежем воздухе — ему легче справляться с эмоциональными реакциями. Физическая активность тоже важна, но не как способ «победить возраст», а как форма заботы о теле. Это может быть прогулка, йога, плавание, уход за садом, катание на велосипеде. Главное — чтобы тело чувствовало движение, а не стресс. Социальная часть жизни тоже меняется. Люди выходят на пенсию, переезжают, теряют прежние связи. Это может вызывать ощущение одиночества. Но задача — не удерживать прежние контакты любой ценой, а создавать новые связи, которые соответствуют текущим интересам.

«Одиночество — это конструкция, которую мы во многом создаем сами. Если человек выходит на пенсию, переезжает или теряет привычный круг общения, это не значит, что он обречен», — говорит практикующий психолог.

В зрелом возрасте человека сохраняется способность к осмысленной деятельности, к принятию решений, к построению отношений. Даже если ресурсы ограничены, всегда остается пространство для выбора — что читать, с кем общаться, в чем участвовать, как заботиться о себе.

Поддержка со стороны психолога может быть важной, особенно если страх старения сочетается с тревожностью, апатией или ощущением бессмысленности. Смысл не приходит сам — его нужно находить в конкретных действиях.

«Попробуйте задать себе вопрос: а что в моем возрасте мне доступно? Что я могу делать с удовольствием? Что я могу передать? Что меня вдохновляет? Уверяю, ответы будут», — рекомендует Гнатенко.

Старение — это естественный этап. Он требует внимания, спокойствия и принятия. Если человек выстраивает жизнь с опорой на смысл, а не на внешний контроль, ему легче переживать возрастные изменения. Психика адаптируется, если дать ей достаточно времени и устойчивых точек.

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