Выяснено, почему оптимисты похожи друг на друга, а пессимисты уникальны

«Все счастливые семьи похожи друг на друга; каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В этой цитате из романа «Анна Каренина» может содержаться зерно истины. Недавно исследователи выяснили, что мозг позитивно мыслящих людей действительно работает схожим образом, чего нельзя сказать о пессимистах.

© Ferra.ru

По данным нового исследования, оптимисты демонстрировали схожие паттерны активности в ключевой области мозга, когда они представляли себе будущее, а вот паттерны активности пессимистов были разными. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Учёные проводили сканирование мозга участников с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), пока те представляли себе будущие события, которые происходят с ними или с их супругом/супругой. Некоторые из этих событий были позитивными, некоторые негативными, а некоторые нейтральными.

© ASANO Kohei, SUGIURA Hitomi

Оказалось, что только пары, состоящие из двух оптимистично настроенных людей, имели схожую активацию мозга. Также было обнаружено, что у оптимистов наблюдались более выраженные различия между паттернами активности мозга при эмоционально позитивных и негативных событиях по сравнению с пессимистами.