Как провести цифровой детокс и вернуться к реальной жизни

Цифровой детокс является не лишением или наказанием, а эффективным способом перезагрузки и возвращения к себе, уверен психолог Игорь Колуженин. Эксперт объяснил, почему в наше время так важен цифровой детокс, и когда он становится необходимостью.

«Засыпаете с телефоном и только проснувшись тянете руки к святыни? Знакомо? А если сел смартфон, то тревога накрывает, будто отрезали кислород? Возможно вы подошли к черте, за которой точка невозврата. Цифровой детокс это совсем не монастырский обет, это не повинность, а перезагрузка. Временная пауза во время которой смартфон служит вам, а не вы ему - этому богу современности». - отметил Игорь Колуженин.

По мнению психиатра Шими Канга, автора книги «Цифровая дисциплина», поставить общение со смартфоном на паузу стоит, если постоянно происходит просмотр ленты впустую, и при этом живое общение проигрывает виртуальному скроллингу, пишет Южный Федеральный.

Психолог Колуженин отмечает, что наш мозг — дофаминовый наркоман, а дофамин - это гормон достижения, вырабатываемый в момент получения субъективно приятного опыта.

Для решения проблемы цифровой зависимости эксперт советует отправиться в цифровую организованность.

Следует разделить цифровые активности на фастфуд и витамины. Важно сократить цифровой фастфуд и увеличить витамины до 70%. Стоит сместить фокус с пустышек на настоящие гормоны счастья - окситоцин, например, ароматный чай с подругой вместо сторис, а также серотонин. Во втором случае это может быть увлечение мастерством - раскраски, гончарная мастерская. Не лишними будут и эндорфины, которые может предоставить бег под пение птиц.

Напомним, ранее стало известно о новых трендах российского туризма: от цифрового детокса до «сонных» путешествий.

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