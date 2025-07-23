Названы причины эмоционального истощения у молодых специалистов

Около 70% россиян испытывают усталость от работы, а 15% признались, что думают об этом постоянно. Больше всего о выгорании говорят соискатели в возрасте 25–34 лет. С возрастом этот показатель снижается.

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Психолог Роман Цветков рассказал, что эмоциональное выгорание — это не просто переутомление, а глубокое истощение организма. Умственно работающие молодые специалисты, по его словам, находятся на пике активности, но системы самоконтроля и устойчивости к стрессу у них ещё не полностью сформированы. Основную нагрузку в этот период компенсирует кортизол.

Цветков отметил, что при хроническом стрессе кортизол подавляет иммунитет, нарушает сон и снижает выработку дофамина и серотонина, отвечающих за мотивацию и радость. Также страдает работа префронтальной коры мозга, отвечающей за эмоции и принятие решений. Организм переходит в режим выживания, а не творчества, и человек склонен к смене работы или уходу.

Психолог подчеркнул: выгорание — результат игнорирования своего состояния. Он советует не перегружать себя и внимательно относиться к собственным психологическим ресурсам, сообщает «Радио 1».

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