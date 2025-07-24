Сексолог объяснил, от каких вещей вы не должны отказываться

Сексолог Ольга Василенко заявила, что не стоит отказываться от просмотра порно и использования секс-игрушек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Такие идеи не приводят ни к чему хорошему. Не нужно от чего-то отказываться, что-то себе запрещать, брать аскезы, которые сейчас такие модные», — отметила Василенко.

Она призвала вместо этого научиться управлять своим желанием, возбуждением, оргазмом и чувствительностью тела. По словам специалистки, если отказаться от порно и секс-игрушек, через некоторое время можно сорваться. После этого человек будет испытывать чувство вины, но потом снова все повторится, заключила Василенко.

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