Исследование показало, как россияне заботят о себе

Главным способом заботы о себе россияне называют сон - возможность выспаться ценят 38% опрошенных.

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Каждый четвёртый выбирает спорт (23%), горячую ванну или любимую еду (по 24%).

Для 21% важным ритуалом становится пребывание в тишине: они сознательно отключают телефон и остаются наедине с собой. Еще 12% поддерживают эмоциональное состояние с помощью медитаций, подкастов или встреч с психологом.

Данными об этом с "РГ" поделились аналитики музыкального сервиса "Звук". К Международному дню заботы о себе они изучили, как россияне поддерживают ментальное здоровье - какие звуки ассоциируются с покоем и какие привычки помогают справляться со стрессом.

Так, слушать музыку, чтобы почувствовать себя лучше, предпочитают 32% опрошенных. Наиболее "поддерживающими" жанрами россияне называют поп (37%), рок (28%) и рэп (23%). Чуть реже выбирают классику (19%) и электронику (16%).

Шум моря чаще других ассоциируется с покоем - его выбрали 36% опрошенных. Второе место разделили сразу три звука: 24% опрошенных расслабляют шорох ветра в соснах, треск дров в камине и мурлыканье кота. Каждый пятый находит утешение в звуках дождя или грозы (19%), а 14% - в хрусте свежего хлеба.

Основными причинами тревожности россияне называют финансовые вопросы (37%), завалы и дедлайны на работе (29%), а также отношения с близкими (24%). Почти каждый пятый тревожится о здоровье, а каждый седьмой испытывает стресс из-за соцсетей (18% и 14% соответственно).

Чаще всего россияне делятся переживаниями с близкими: так ответили 25% опрошенных. 22% признаются, что в сложные моменты им помогают любимые блюда. 20% принимают успокоительное или сбивают напряжение с помощью подкастов в жанре true-crime. Спорт выбирают 19%, сон - 16%. Почти каждый десятый предпочитает делать что-то руками или разговаривать с собой (по 9%). 7% играют с домашними животными, а 6% перечитывают или переслушивают любимые книги.

Детективы выбирают 24% опрошенных, романы о любви с гарантированным хэппи-эндом - 18%, современную прозу - 15%. Комиксы и графические романы читают 13%, антиутопии - 12%. По 7% предпочитают читать "Гарри Поттера" или листать книги рецептов. Книги по психологии и саморазвитию помогают 6% респондентов.

Быть собой россиянам проще всего рядом с любимым человеком - так ответили 28% участников опроса. 21% чувствуют себя естественно, оставаясь наедине с собой. Близкие друзья помогают сохранять ощущение безопасности для 17% респондентов, домашние животные - для 10%. С родителями могут быть собой 11%, с терапевтом - 5%, а с коллегами - только 4%.

При этом даже очевидно полезные действия россияне часто откладывают на потом. Чаще всего это запись к врачу (31%), занятия спортом (25%) и попытки наладить режим дня (21%). 16% опрошенных признались, что всё никак не начнут психотерапию. Только 8% заявили, что не откладывают ничего - делают всё, что нужно.

Опрос проведен в июле 2025 года среди 1254 респондентов из 17 регионов России методом онлайн-опроса. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопросы.