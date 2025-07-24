От одиночества до «я ничего не добилась»: пять главных женских страхов

Каждая женщина в той или иной степени сталкивается с внутренними страхами. Они часто берут начало еще в детстве и влияют на отношения, самооценку и жизненные выборы. Психолог, регрессолог, эксперт по психосоматическим расстройствам Ольга Морозова рассказала «Вечерней Москве» о самых распространенных женских страхах.

© Вечерняя Москва

«Я останусь одна» — страх одиночества

По словам специалиста, страх одиночества связан с базовой потребностью принадлежать и быть любимой. Некоторые женщины боятся быть одни лишь потому, что не знают себя. А ведь это — настоящий дар, который помогает чувствовать внутри безопасность и строить здоровые отношения.

Вам должно быть хорошо в контакте с собой, потому что отношения с партнером созданы не для того, чтобы закрывать ими свои внутренние «дыры», а для счастья, — говорит Морозова.

Эксперт отметила, что нужно найти время побыть наедине с собой и понаблюдать за своими ощущениями. Если женщина испытывает дискомфорт, то нужно над ним работать.

«А что скажут люди?» — страх осуждения

По мнению психолога, страх осуждения часто формируется у женщин еще в детстве из-за постоянной критики. Из-за этого включается механизм страха за действия, и часто это является причиной отсутствия целей и желаний.

Однако стоит помнить, что всем не угодишь, взгляды у всех разные. А постоянное стремление к совершенству ведет к выгоранию, потому что никто не может быть идеальным, — считает собеседница «ВМ».

Специалист советует позволить себе быть несовершенной, отпустить контроль и делать паузы. Важно научиться слушать внутренний заботливый голос, а не критикующий.

«Я не смогу» — страх не справиться

В большинстве случаев страх не справиться — лишь надуманный барьер, который мешает начать или продолжать. Никто не становится мастером с первого раза, уверенность растет с опытом и терпением, заверила психолог:

Талант — это лишь 10 процентов успеха, остальное — труд. Часто люди думают, что начать что-то новое — это слишком сложно. Но оказывается, что сложности находятся только в голове и не имеют ничего общего с действительностью.

Как рассказала эксперт, нужно относиться к себе с добротой и рассматривать ошибки как часть пути и опыт. Совершенно нормально ошибаться, уставать и периодами не верить в себя. Главное — продолжать идти.

«Я боюсь потерять привлекательность» — страх набрать лишний вес или постареть

Регрессолог объяснила, что если у женщины есть страх потерять привлекательность, ей важно понять, что тело меняется, и это нормально.

Тело — это союзник, его лишь нужно научиться слышать. А ваши страхи отражаются в нем. Крайне сильно влияет на тело и то, как вы о нем думаете. Как только вы научитесь слышать его, то вес начнет меняться. То же самое касается и возраста. Выглядеть в любом возрасте можно красиво и привлекательно, главное, чтобы ваше внутреннее состояние соответствовало этому, — говорит она.

Собеседница «ВМ» порекомендовала женщинам научиться любить свое тело, потому что оно столько всего прошло вместе с вами. А также важно помнить, что внешняя привлекательность — это состояние души.

«Я ничего не добилась» — страх быть недостаточной

В случае если женщина считает, что она ничего не добилась, очень полезно писать благодарности. Это наполняет ресурсом и перестраивает мозг, укрепляет психическое здоровье, а за ним и физическое и может стать первым шагом на пути к более счастливой жизни, считает эксперт.

Трансляция «успеха», от которой все устали, включает в нас режим гонки и самообесценивания. Будьте умнее этого, выбирайте свой успех и счастье, а не навязанную картинку.

Психолог посоветовала отмечать свои достижения, быть благодарными и уважать свой путь.

Многие винят себя, когда отказывают в помощи своим коллегам, друзьям или родственникам. Чувство внутреннего дискомфорта часто преследует людей, когда они говорят «нет». «ВМ» узнала у клинического психолога Анны Воир, как заглушить совесть и перестать испытывать постоянное чувство вины после отказа.