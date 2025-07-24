Ученые выяснили, насколько точны умные часы в оценке стресса

Последние научные данные показывают, что точность некоторых измерений смарт-часов вызывает сомнения. В частности, это касается уровня стресса.

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Команда учёных под руководством Бьорна Зипе в течение трёх месяцев собирала информацию у почти 800 пользователей умных часов. Оказалось, что совпадение данных с часов и данных самоотчёта было минимальным. Особенно это касалось измерения стресса. Другими словами, когда носимые устройства сообщали о стрессе, сами люди редко ощущали то же самое.

Одна из причин этого может заключаться в том, что часы определяют уровень стресса преимущественно по частоте сердечных сокращений и её вариабельности. Однако учащённое сердцебиение может быть вызвано как положительными, так и отрицательными эмоциями. Например, страхом, волнением, сексуальным возбуждением и пр.