Ученые выяснили, когда лучше всего сдавать устные экзамены

Для успешного поступления в университет итальянским абитуриентам нужно сдать устные экзамены в формате собеседования. Оказывается, успешность сдачи таких видов вступительных зависит от времени суток.

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По данным нового исследования, шансы на большую удачу у тех, кто сдаёт экзамены устно, максимальны в обеденное время и минимальны в начале либо конце дня.

В рамках этой работы учёные собрали данные о времени, дате и результатах 104 552 экзаменов, которые проводились 680 экзаменаторами по 1243 курсам. Было обнаружено, что только 57% экзаменов оказались сданы.

Процент сдачи соответствовал колоколообразной кривой с пиком в полдень. Вероятность сдать экзамен несущественно различалась, если он был в 11:00 или 13:00. Однако шансы на успех были ниже при сдаче в 08:00 или 09:00 либо в 15:00 или 16:00. Также вероятность сдачи была одинаковой рано утром и поздно вечером.