Психолог дал совет, как снизить стресс с помощью ухода за лицом

Скинимализм, или упрощенная бьюти-рутина, способствует уменьшению ежедневной когнитивной нагрузки. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Анастасия Филимонова.

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«Отказ от сложных многоступенчатых процедур позволяет сократить число решений и ожиданий, связанных с уходом за собой, что, в свою очередь, снижает уровень тревожности и стресса», — объяснила эксперт.

Филимонова добавила, что в современном мире наличие четкого плана помогает снизить беспокойство и обрести внутреннюю уверенность. По словам врача, когда уход организован и последователен, он помогает ощущать контроль над своей жизнью и внешним обликом.

«Регулярная минималистичная бьюти-рутина позволяет уделить время личной рефлексии и осознанности. Момент, посвященный уходу за кожей, становится временем для релаксации, что способствует появлению положительных эмоций и улучшению самооценки», — подчеркнула психолог.

Филимонова также рассказала, что скинимализм помогает принять свою естественную красоту и уменьшить давление, которое часто навязывают стандарты, принятые в обществе. Таким образом, снижение стресса связано не только с уменьшением времени на уход, но и с изменением отношения к себе и своим ожиданиям.

Эксперт отметила, что как и любой популярный тренд, скинимализм имеет и свои негативные стороны.

«Прежде всего, резкий переход к упрощению может стать источником внутреннего конфликта для тех, кто долгое время ассоциировал уход за собой с ритуалом заботы и эмоциональной поддержкой. Отказ от привычного набора процедур может вызвать ощущение потери контроля и даже оставить чувство пустоты, особенно если ранее уход за собой был важной частью личной идентичности. Чтобы этого не произошло, необходимо все делать максимально плавно и постепенно», — заявила Филимонова.

До этого эксперт Шапиро заявила, что эффективность бьюти-процедур зависит от состояния организма.