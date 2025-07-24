Москвичи стали чаще обращаться за психологической помощью

С начала года москвичи обращались за психологической помощью в центры ментального здоровья на треть чаще, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Медики отмечают, что учреждения нового профиля помогают жителям справиться с психосоматическими расстройствами, неврозами, страхами, фобиями и стрессами в амбулаторных условиях. Их поддержка включает современные методы терапии - от виртуальной реальности до тренингов по саморегуляции.

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«Современная столичная медицина - это не только лечение, но и профилактика, забота о качестве жизни. Мы видим, что все больше москвичей обращаются с жалобами, за которыми стоят не физические, а психологические причины. Это тревожность, хронический стресс, эмоциональное выгорание. Именно поэтому мы создали специализированные центры ментального здоровья, где жителям помогают справляться с такими состояниями. Проект нашел большой отклик и стал востребован. Результаты говорят сами за себя: только за первое полугодие 2025 года в центрах провели около 60 тысяч индивидуальных консультаций - почти на треть больше, чем за весь прошлый год. Жители столицы активно пользуются и современными технологиями центров: почти 30 тысяч раз они прошли процедуры с применением методов инструментальной терапии, технологий виртуальной реальности, биологической обратной связи и многого другого. В ответ на спрос продолжается расширение технологических возможностей центров, увеличивается число специалистов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Почти 80% посетителей центров - женщины социально активного возраста от 18 до 59 лет.

Среди самых востребованных методов инструментальной терапии - применение технологий виртуальной реальности: использование специально разработанных компьютерных программ помогает снизить уровень тревожности и стресса, развить навыки саморегуляции, контроля самочувствия.

Очень популярна также терапия с применением биологической обратной связи. В рамках нее показатели работы организма в режиме реального времени считываются с помощью специальных датчиков и транслируются на монитор. Посетитель наблюдает за изменениями в деятельности сердечно-сосудистой, двигательной, центральной и вегетативной нервной систем и учится лучше их контролировать. Со временем в ходе таких процедур можно овладеть техникой саморегуляции, снятию мышечного напряжения.

Кроме того, в центрах ментального здоровья можно посетить групповые занятия и тренинги. На них опытные специалисты обучают всех желающих навыкам адаптивного мышления. Проводят они и информационно-просветительские занятия, на которых рассказывают о профилактике психических расстройств и знакомят с возможностями городской психолого-психиатрической службы.

Напомним, Центры ментального здоровья запустили в Москве в 2024 году по поручению мэра Сергея Собянина. Прежде всего, они ориентированы на людей с расстройствами психосоматического профиля. В их случае физические недомогания вызваны проблемами ментального характера, имеют психологическую природу. В таких ситуациях в системе столичного здравоохранения обеспечена бесшовная маршрутизация: сотрудники центров работают в тесной связке со специалистами амбулаторного звена, при необходимости на прием в ЦМЗ может напрямую записать врач городской поликлиники. В ответ на растущий интерес москвичей к этим учреждениям в ближайшие годы в столице откроются еще два центра ментального здоровья.

Прямая речь

Роман Зайцев, заведующий 1-м психотерапевтическим отделением Центра ментального здоровья на улице Рабочей, врач-психотерапевт:

— В нашем Центре помогают пациентам с психосоматикой: когда проблемы ментального характера дают о себе знать в виде физических симптомов. Люди могут ходить по разным врачам с жалобами на боль, ощущение кома в горле, тахикардию и нарушения пищеварения, а также другие проблемы, и не находить их причину, потому что она кроется в их психологическом состоянии. Сегодня у нас налажена эффективная маршрутизация: мы работаем в тесной связи со специалистами поликлиник, которые направляют именно тех людей, которым нужна специализированная помощь.

Мы проводим лечение как в привычном формате: индивидуальные консультации, групповые занятия и семейные сессии, так и с применением современных методов инструментальной терапии. Это технологии виртуальной реальности и биологической обратной связи, светотерапия и нормобарическая гипокситерапия, процедуры с использованием аудиовизуального комплекса, транскраниальная электро- и магнитная стимуляция, погружение в электросон. В целом гости нашего Центра ментального здоровья найдут комплексную эффективную помощь с применением самых современных методик. Здесь их ждет дружелюбная и располагающая атмосфера: даже интерьеры помещений отличаются спокойным, расслабляющим дизайном, с мягким светом и растениями.