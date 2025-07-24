Дизайнер рассказал, как одежда меняет самооценку plus-size женщин

Plus-size женщины покупают свободную одежду, чтобы не привлекать внимание. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница бренда Lady Maria Мария Кошкарова.

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«Выбор слишком просторной одежды редко связан с реальными предпочтениями. Чаще это становится следствием многолетних установок, навязанных обществом. Многие женщины plus-size с подросткового возраста привыкают скрывать тело, формируя своеобразную «зону комфорта», где главное — не привлекать внимание», — заявила эксперт.

Кошкарова отметила, что у plus-size женщин меняется самооценка, когда они выбирают одежду по размеру.

«Сначала покупательницы испытывают дискомфорт от непривычного ощущения ткани на теле. Но уже через несколько минут начинают замечать, как подчеркивается талия, как красиво лежит ткань на плечах. Это момент, когда страх сменяется удивлением, а затем и удовольствием», — поделилась дизайнер.

По ее словам, особое место в работе с самооценкой занимает цветотерапия. Кошкарова заявила, что пастельные оттенки, которые еще недавно считались табу, сегодня становятся инструментом преображения.

«Женщина, десятилетиями носившая исключительно черное, примеряет, например, платье цвета морской волны и вдруг замечает, как преображается ее лицо, как светлеет кожа. Это всегда эмоциональный момент, который многие называют переломным», — рассказала эксперт.

Кошкарова подчеркнула, что самый важный этап — переход от красивых образов в магазине к реальной жизни. Она посоветовала начать с цветного пальто поверх привычного черного комплекта или добавить яркий шарф к базовому платью.

До этого дизайнер назвала главные тренды осени для женщин plus-size.