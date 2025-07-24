Сексолог объяснил, почему либидо может упасть до нуля в любом возрасте

Снижение сексуального желания может случиться с любой из нас и в любой момент — и этот никак не приговор отношениям и не повод для самокритики. Женское либидо — тонкая система, на которую влияет гормональный фон, психоэмоциональное состояние, уровень стресса, усталость, питание, и даже время года. У кого-то желание угасает после родов, у кого-то — в период кризиса или смены гормонального фона, но это не делает женщину «неправильной». Сексолог Ольга Василенко объяснила, почему временами либидо уходит в спячку и как мягко разбудить его без давления и тревоги.

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Примите: у женского желания есть фазы

У мужчин либидо чаще стабильно, а у женщин — волнообразно: то растет, то замирает, и это норма.

«Уровень эстрогенов, стресс, циклические изменения — все это влияет. Пониженное влечение не делает вас „холодной“ — это просто сигнал, что сейчас внимание стоит направить внутрь», — утверждает врач.

Высыпайтесь и восстанавливайте ресурс

Физиологическая усталость — один из самых частых «убийц» желания. Организм не пойдет к удовольствию, пока не восполнен базовый дефицит энергии. Удивительно, но часто одной недели качественного сна и отдыха достаточно, чтобы либидо начало просыпаться.

Уберите слово «должна» из интимной жизни

Либидо блокируется не отсутствием партнера, а давлением: я должна хотеть, иначе отношения разрушатся (и все прочее про супружеский долг, который непременно нужно отдавать).

«Секс не может быть по графику и под угрозой — в таком поле желание не растет. Разрешите себе не хотеть и не бояться этого — парадоксально, но это уже путь к восстановлению», — подчеркивает эксперт.

Исследуйте тело и новые форматы близости

Сниженное либидо — не повод отказываться от прикосновений, поцелуев, объятий. Иногда хочется не секса, а телесного тепла, и это может стать началом нового витка чувственности. Пробуйте массаж, танец, тантрические практики — без цели, просто ради удовольствия.

Обратитесь к специалисту, если снижение желания стало стойким

Если либидо не возвращается месяцами, это может быть связано с гормональными сбоями, депрессией, проблемами в отношениях или даже побочными эффектами лекарств. Сексолог, психотерапевт или эндокринолог помогут разобраться без самодиагностики. Самое важное — не замалчивать проблему и не винить себя.