Исследование показало, как влияет на настроение оплата за друга

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Psychology and Marketing, в некоторых случаях платить за других может быть полезно для психики. Однако это зависит от ваших отношений с этим человеком.

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Команда учёных провела три эксперимента с участием 2640 человек. Добровольцам предложили пойти в кино или с лучшим другом, или со случайным знакомым. Половине людей сообщили, что они разделят разделят стоимость посещения, а остальным сказали, что они должны оплатить всё: за себя и за другого человека.

Во всех трёх ситуациях участники, которые проводили время с лучшим другом, отмечали, что были бы более довольны полной оплатой, чем разделением стоимости. В случае с просто знакомыми способ распределения денег никак не повлиял на уровень удовлетворённости людей.

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