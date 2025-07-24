Как тратить меньше времени на почту и мессенджеры

Эксперты рекомендуют проверять почту не чаще одного раза в час. Но многие офисные сотрудники, чья работа связана с электронной почтой и мессенджерами, проверяют сообщения буквально постоянно и тратят на это много времени. Почему так происходит?

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Люди проверяют почту, потому что боятся пропустить важное письмо. Ответ часто предполагает принятие какого-либо решения, и многие предпочитают отвечать сразу, а не накапливать сообщения.

Проверка почты - действие, которое создает видимость активной работы, но на самом деле лишь отвлекает от серьезных дел. Лучше сосредоточиться на действительно важных задачах, а не создавать видимость работы.

Еще бывает, что люди хотят произвести впечатление добросовестного человека и отвечают на каждое сообщение в течение 15 минут, но на самом деле, это не всегда необходимо.

Постоянная проверка мессенджеров может быть просто привычкой. Ожидая начала совещания, перед обедом или по дороге на работу, вы можете делать это автоматически.

Проверка почты помогает избежать тревожности. Это может быть способом отвлечься от неприятных мыслей.

Как перестать отвлекаться на сообщения и постоянно проверять почту?