Как тратить меньше времени на почту и мессенджеры

Почта и мессенджеры: как научиться контролировать время, проведенное в них?
Эксперты рекомендуют проверять почту не чаще одного раза в час. Но многие офисные сотрудники, чья работа связана с электронной почтой и мессенджерами, проверяют сообщения буквально постоянно и тратят на это много времени. Почему так происходит?
- Люди проверяют почту, потому что боятся пропустить важное письмо. Ответ часто предполагает принятие какого-либо решения, и многие предпочитают отвечать сразу, а не накапливать сообщения.
- Проверка почты - действие, которое создает видимость активной работы, но на самом деле лишь отвлекает от серьезных дел. Лучше сосредоточиться на действительно важных задачах, а не создавать видимость работы.
- Еще бывает, что люди хотят произвести впечатление добросовестного человека и отвечают на каждое сообщение в течение 15 минут, но на самом деле, это не всегда необходимо.
- Постоянная проверка мессенджеров может быть просто привычкой. Ожидая начала совещания, перед обедом или по дороге на работу, вы можете делать это автоматически.
- Проверка почты помогает избежать тревожности. Это может быть способом отвлечься от неприятных мыслей.
Как перестать отвлекаться на сообщения и постоянно проверять почту?
- Если проверка почты стала привычкой, от нее трудно отказаться. Но можно начать с увеличения интервала между проверками. Например, позвольте себе проверять мессенджеры каждые полчаса, затем каждые 40 минут. И отключите уведомления о новых письмах – это также может отвлекать и отнимать много времени.
- Не проверяйте почту в любое свободное время, проверяйте ее, например, после обеда, но до него не делайте этого. Установите программу учета времени и старайтесь старайтесь меньше времени проводить в почте и мессенджерах.
- И помните, что не обязательно отвечать на рабочие письма в нерабочее время.