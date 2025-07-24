Психиатр рассказал, почему молодежь стала реже употреблять алкоголь

На смену алкоголю приходят «дизайнерские наркотики» и предписанные препараты.

Молодые люди начали чаще обращаться за психологической помощью. Это перестало быть «зазорным», подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Олег Гончаров.

«Сейчас молодёжь, кажется, что меньше употребляет конкретно алкоголя, но, допустим, дизайнерских наркотиков сейчас намного больше. Если говорить о предписанных лекарствах, таких как антидепрессанты, то в общем этого тоже явно больше. Как-то это явление начинает носить массовый характер. Не обязательно к врачу за таблетками. Люди просто стали чаще обращаться, например, к психотерапевтам, к психологам, которые занимаются психотерапией или психологическим консультированием. Это не стало как-то зазорно, стыдно».

Ранее в Минздраве сообщили о снижении числа больных алкоголизмом и алкогольным психозом. Речь идёт о тех, кому такой диагноз установлен впервые.

В прошлом году зарегистрировано 63 459 пациентов. В 2023-м этот показатель составлял на 3,5 тысячи больше, а в 2022-м — больше почти на 4 300 человек. Данные опубликовало министерство здравоохранения, пишет РИА Новости.

Кроме того, россияне реже травятся алкоголем, записано в докладе Роспотребнадзора, передаёт «Коммерсантъ». За девять лет, с 2015 по 2024 год, количество острых отравлений снизилось на 40%; на 35% сократилось число смертельных случаев.