Как начать заботиться о себе и чувствовать радость каждый день

Международный день заботы о себе ежегодно отмечают во всем мире 24 июля. В бесконечной веренице дел мы часто забываем уделить внимание самому важному человеку — самому себе. С чего начать, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой.

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Специалист порекомендовала в первую очередь внести отдых и заботу о себе в список дел на день.

Нужно проанализировать, есть ли у человека время на отдых и каким образом он организован. При этом важно проводить его не только активно и полезно, но и просто давать своей психике расслабиться, побыть наедине с собой, ничего не делать, — подчеркнула психолог.

Для того чтобы научиться прислушиваться к себе и замечать, что с вами происходит, эксперт посоветовала выполнить простое упражнение из двух шагов:

нужно сесть в кресло, лечь на диван или на кровать таким образом, чтобы вам было комфортно, и попробовать почувствовать, что происходит с телом;затем следует обратить внимание «внутрь себя» и задуматься, что на самом деле хочется сделать прямо сейчас, в этот момент.

Такие упражнения полезно делать периодически, чтобы осознавать, к чему человек действительно стремится. Необходимо выделить время для размышления и осмысления своего опыта, жизни и успевать замечать потребности, которые порой остаются нереализованными годами, — объяснила Наумова.

Вопреки стереотипам, забота о себе — это не эгоизм, а возможность построить здоровые границы взаимодействия с внешним миром, подчеркнула психолог.

Чтобы каждый новый день приносил радость, необходимо замечать свои потребности и строить гармоничные отношения с окружающими, устанавливая четкие личные границы, не позволять себе чрезмерно утомляться. Люди могут проявлять агрессию и устанавливать жесткие границы, когда долгое время подавляли свои чувства. Но если у человека есть внутренняя гармония и понимание собственных нужд, он способен спокойно объяснить другим, что чувствует и как с ним нельзя обращаться, — заверила специалист.

Однако достичь этого состояния нелегко, особенно если человека воспитывали иначе, заметила собеседница «ВМ»:

Только человек, который умеет заботиться о себе, ценить и замечать себя, сможет стать внимательным и заботливым по отношению к другим. Если возникают проблемы с пониманием и установлением здоровых границ, стоит обратиться за поддержкой к специалистам. Иногда необходима помощь психолога, чтобы освоить умение чувствовать себя и экологично защищать свои границы.

Кроме того, базово человек должен заботиться о своем здоровье, теле и психике, своевременно удовлетворять базовые потребности, находить время для качественного питания и вести здоровый образ жизни, напомнила эксперт.

Обязательно нужны регулярные физические нагрузки, пешие прогулки, полноценный ночной отдых продолжительностью как минимум девять часов, встречи с приятными людьми, которые обеспечивают поддержку нервной системы и улучшают настроение, — добавила Наумова.

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