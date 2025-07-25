Перечислены фразы, которые убивают желание заниматься сексом

Мужчины и женщины вспомнили об услышанных ими когда-то фразах, полностью убивающих желание секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

© Lenta.ru

Многие пользователи сети рассказали, как партнеры сравнивали их тела с телами своих бывших.

«"Вау, твой член выглядит точь-в-точь как у моего бывшего. Жаль, что его больше нет". Она разозлилась, что я больше не был в настроении после ее слов», — Ok_Photograph8056, пользователь Reddit.

У других романтический настрой сбивали внезапные фразы партнеров о бытовых проблемах.

«Я встретил прекрасную женщину, которая жила в автобусе на ферме. Она была сверху, но остановилась и с самым напряженным выражением лица сказала: "О Боже, в курятнике больше нет корма!"», — Rouxgarouxtunes, пользователь Reddit.

Также одну женщину смутило упоминание сестры в непристойном разговоре с мужчиной.

«Мы ехали в такси по дороге к нему домой, шептали друг другу на ухо всякие пикантные вещи, и он как ни в чем не бывало прошептал: "Ты напоминаешь мне мою сестру, когда говоришь такое". Не знаю, было ли это шуткой, но пришлось попрощаться», — RedditBurnerKayli, пользовательница Reddit.

Ранее пользователи сети вспомнили об опыте, перевернувшем их представление об интимности. Так, одна женщина рассказала о трогательном случае, когда в душе муж смыл с нее макияж.