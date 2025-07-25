Самая худшая фраза, после которой нужно прекращать отношения

Профессиональная сваха и коуч по отношениям из Австралии Луанна Уорд назвала фразу, которую считает железным поводом немедленно оборвать отношения. Ее слова приводит издание Mirror.

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Уорд считает, что фраза «Я не хочу причинять тебе боль» должна стать предупреждением для партнера, который ее слышит.

«Когда кто-то говорит: "Я не хочу причинять тебе боль", на самом деле он признается, что считает, будто вы испытываете к нему больше чувств, чем он к вам», — уверена она.

Эта фраза, по мнению коуча, демонстрирует, что говорящий не полностью заинтересован в отношениях.

«Человек знает, что вы заботитесь о нем больше, чем он о вас, и закладывает основу для оправдания своего будущего плохого поведения», — предупредила она, добавив, что люди могут использовать подобные выражения, чтобы избавить себя от чувства вины за боль, причиненную партнеру в будущем.

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