Может ли курортный роман перерасти в настоящую любовь

Только 20-30% курортных романов могут перерасти в отношения. Об этом рассказала сексолог Елена Торчевская в программе «Сегодня утром» на телеканале «Каскад».
По словам специалиста, основная причина романов во время туристического сезона — это проблемы в семье. Такие отношения в самом начале представляют собой приключение и яркий всплеск эмоций. При этом вероятность того, что курортный роман закончится новым браком, ничтожно мала:
Одно дело, когда ты молод, горяч и одинок. Когда ты в браке и у тебя четверо детей, это уже другая история. Дальнейшее развитие курортного романа, даже если человек находился в браке, сильно зависит от того, что там было не так, что толкнуло его пойти против системы, в которой он уже находится.