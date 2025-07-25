Может ли курортный роман перерасти в настоящую любовь

Только 20-30% курортных романов могут перерасти в отношения. Об этом рассказала сексолог Елена Торчевская в программе «Сегодня утром» на телеканале «Каскад».

По словам специалиста, основная причина романов во время туристического сезона — это проблемы в семье. Такие отношения в самом начале представляют собой приключение и яркий всплеск эмоций. При этом вероятность того, что курортный роман закончится новым браком, ничтожно мала: