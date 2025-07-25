Как быть, если ваши родители не желают нянчиться с внуками

Современные бабушки, в отличие от предыдущих поколений, все неохотнее соглашаются сидеть с внуками. И такая тенденция молодых родителей, безусловно, тревожит. Нанимать няню — довольно затратно, а постоянно находиться самим рядом с малышом тоже не всегда есть возможность. Многие рано выходят из декрета, да и «для себя пожить» хотят, сходить в кино вдвоем, съездить к морю или хотя бы на берег озера с палаткой. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit пояснила, как быть в такой ситуации и стоит ли конфликтовать с бабушками-«нехочухами».

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Слово в оправдание бабушек

Причин, по которым ваша мама или свекровь наотрез отказывается пеленать, кормить и укладывать спать ваше чадо, может быть немало. Отнеситесь с пониманием и уясните, что если родители не желают сидеть с внуками, это вовсе не значит, что они не любят ни вас, ни внуков.

«Во-первых, они, возможно, наигрались. Они уже вырастили вас, и у них наконец-то появилось время для себя, для путешествий, для своих увлечений. И, в общем-то, это их законное право. У них нет сил. Банально, но факт, что нянька от маленького ребенка, это и физически, и эмоционально очень затратно», — говорит психолог.

То, что нам кажется ерундовыми делами, для них уже непосильный труд. Учтите, что некоторые бабушки просто предпочитают любить внуков на расстоянии: дарить подарки, звонить время от времени, чтобы узнать, как поживает «их булочка». На этом все.

«Возможно, были какие-то неоправданные ожидания с обеих сторон. Например, вы когда-то уже оставляли своего ребенка с бабушкой, пришли домой и сказали, вот ты его не так кормишь, не так гуляешь с ним, не так одеваешь. Какая бабушка захочет быть обвиненной, выслушивать критику?» — продолжает Вероника Ахметова.

Как быть

Говорим, как есть

В подобных ситуациях точно не стоит ругаться, включать режим игнора. Эту детскую позицию сейчас принимать ни к чему. Нужен тактичный, спокойный диалог.

«Включаем все свои дипломатические способности и говорим о том, что мама, папа или свекровь, например, что я вас очень люблю и очень нуждаюсь в вашей помощи. Я понимаю, что у вас там есть свои интересы, свои планы, но могли бы мы обсудить», — поясняет эксперт.

В процессе разговора делайте упор на ваши чувства, переживания, объясните, что сильно устаете и просто мечтаете сделать мини-паузу. Не нужно сразу напирать и говорить, что бабушка обязана сидеть с внуками просто потому, что она бабушка и так заведено. Это, скорее оттолкнет, и миссия будет провалена.

Ищем запасных бабушек

Если уж совсем никак не выходит упросить бабушку помочь, то ищем другие варианты. А именно — запасных нянек. Возможно, у вашей мамы есть сестра или брат, которые смогут время от времени выполнять роль бабушки. Или же у друзей есть одинокая мама, пока без внуков, которая мечтала бы понянчиться с малышом. Но в таком случае позаботьтесь о компенсации за потраченное время. Можно подарить какой-то приятный презент или же просто договориться о некой сумме за услугу.

Подключаем мужа

Ну и не забываем про мужа. Он-то точно обязан сидеть со своим отпрыском, в отличие от бабушек.