Как ваше выражение лица влияет на восприятие эмоций других людей

Психологические исследования показывают, что человеческое тело, особенно мышцы лица, играют важную роль в обработке эмоций других людей. Известно, например, что, когда мы видим улыбающегося или хмурого человека, мы часто неосознанно копируем его выражение лица, что помогает в интерпретации его состояния.

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Электростимуляция заставит улыбаться

Теория называет этот механизм «мимической обратной связью». До сих пор ее роль в распознавании и обработке эмоций оставалась недостаточно изученной. Новое исследование с использованием нейромышечной электрической стимуляции лица (fNMES) во многом заполнило это белое пятно.

«Эта работа (и другие исследования нашей лаборатории) вдохновлена осознанием преимуществ fNMES по сравнению с другими подходами к изучению роли мимической обратной связи в эмоциях. Метод отличается, в частности, лучшим уровнем контроля над тем, какие мышцы активируются, когда и с какой интенсивностью», — объясняет психолог Джошуа Бейкер из Эссекского университета, ведущий автор исследования.

Была проведена серия опытов, в которых fNMES объединили с электроэнцефалографией (ЭЭГ). Их результаты, опубликованные в журнале Communications Psychology, показывают, что стимуляция мимической мускулатуры влияет на эмоции людей и порождает у них предвзятость в оценках других лиц.

«Конкретно, когда мы стимулировали большую скуловую мышцу (основную мышцу, участвующую в улыбке), люди утверждали, что чувствуют себя счастливее, а при стимуляции мышцы, опускающей угол рта (участвующей в хмуром выражении), они сообщали об обратном. В другом исследовании мы обнаружили, что стимуляция улыбающихся мышц заставляла людей чаще видеть счастье в неоднозначных лицах», — уточняет доктор Бейкер.

Основной целью исследования было определение момента, когда собственное выражение лица начинает влиять на восприятие эмоций, благо fNMES позволяет сделать это максимально точно.

«Наша цель состояла в том, чтобы определить, играет ли мимическая обратная связь более важную роль на ранних или относительно поздних этапах восприятия эмоциональных выражений лица (например, когда происходит непроизвольная имитация). Мы также хотели изучить, как мозг интегрирует информацию, поступающую от нашего собственного лица, с визуальной информацией на экране — для этого мы измеряли мозговую активность с помощью ЭЭГ», — рассказывает исследователь.

Грустные, счастливые и нейтральные лица

Команда подготовила набор изображений лиц — с нейтральными, слегка счастливыми и немного грустными выражениями. Но для пилотного эксперимента использовались портреты однозначно счастливых людей.

«Пилотное исследование позволило нам уловить момент непроизвольной имитации лица, когда участники видят счастливых людей, с помощью электромиографии лица над большими скуловыми мышцами», — говорит Бейкер.

По его словам, это помогло уточнить, когда лучше стимулировать мимические мышцы при просмотре фото лиц: «Это было важно, так как повлияло на дизайн нашего основного исследования».

В нем принял участие 51 взрослый. Им показывали изображения неоднозначных выражений лица по одной секунде каждое. После исчезновения каждого лица просили определить, было ли оно счастливым или грустным.

«В двух третях испытаний мы стимулировали большую скуловую мышцу в течение половины секунды с помощью fNMES. Стимуляция подавалась либо во время ранней визуальной обработки (от −250 мс до +250 мс относительно появления лица), либо во время поздней обработки (от 500 мс до 1000 мс после появления лица — время непроизвольной имитации лица в нашем пилотном исследовании). В оставшейся трети испытаний стимуляция не подавалась», — раскрывает подробности ученый.

Чтобы убедиться, что электричество подается в лица не впустую, их снимали веб-камерой для последующей идентификации улыбки специализированным ПО.

«Мы обнаружили, что стимуляция улыбающихся мышц вызывала предвзятость к счастью при оценке нейтральных лиц. Это означает, что участники чаще классифицировали нейтральные лица как счастливые, когда сами улыбались (благодаря fNMES). Однако время стимуляции — раннее или позднее — не имело значения», — констатирует исследователь.

Маркер узнавания

Во время экспериментов у всех участников снималась ЭЭГ. Ее анализ показал, что fNMES во время ранней визуальной обработки влияет на так называемый потенциал, связанный с событием, N170, который считается нейронным маркером обработки лиц.

«В условиях без стимуляции (контрольная группа) счастливые лица вызывали более сильный зрительный отклик, чем грустные. Интересно, что амплитуда N170 предсказывает, будет ли нейтральное лицо классифицировано как счастливое или грустное. Более того, когда мы стимулировали улыбающиеся мышцы непосредственно перед и во время низкоуровневой визуальной обработки, зрительный отклик уменьшался — и тогда меньшая амплитуда N170 предсказывала, что лицо будет оценено как счастливое (и это было верно как для нейтральных, так и для эмоциональных лиц). Таким образом, связь между зрительной реакцией мозга и восприятием лица менялась под воздействием fNMES», — продолжает психолог.

Исследователи полагают, что распознавание эмоций — это мультисенсорный процесс, на который влияет не только то, что мы видим, но и наше собственное выражение лица.

«Ключевой вывод нашего исследования заключается в том, что мимическая обратная связь может уменьшить зависимость мозга от зрительной обработки при интерпретации эмоциональных выражений. Это говорит о том, что когда тело предоставляет релевантные эмоциональные сигналы — например, от улыбающихся мышц, — зрительной системе не нужно так усердно работать, чтобы разобраться в визуальных неопределенностях. Наши результаты имеют важные последствия для понимания восприятия эмоций: это не только то, что мы видим, но и то, что говорит нам наше тело», — резюмирует ученый.

Что дальше

Методы исследования и анализа будут улучшены — для дальнейших, более сложных исследований.