Стало известно, что помогает людям контролировать стресс

Обнаружено, что собаки помогают людям контролировать стресс лучше, чем ожидалось
Десятки исследований, проведённые за последние 40 лет, показывают, что собаки помогают людям чувствовать себя более расслабленно. Это объясняет, почему эти животные становятся всё более популярны. Кроме того, учёные выяснили, что у владельцев собак вероятность смерти на 24% ниже, а шансы прожить минимум год после сердечного приступа в четыре раза выше.
Ряд исследований показал, что у людей, попавших в стрессовую ситуацию, уровень кортизола (гормона стресса) ниже, если они находятся в компании собаки, чем если они сидят в одиночестве или даже с другом.
В новом исследовании приняли участие около 40 владельцев собак. Людям случайном образом сказали либо взять собак с собой в лабораторию, либо оставить дома. Как и ожидалось, у людей, рядом с которыми была собака, был ниже уровень кортизола. Кроме того, у тех, кто был с питомцами, наблюдался выраженный всплеск альфа-амилазы, а у людей без питомцев эта реакция почти отсутствовала.
На самом деле низкий уровень альфа-амилазы может указывать на нарушения регуляции реакции на стресс. Часто такое возникает у людей, находящихся в сильном стрессе, хроническом стрессе или испытывающих посттравматическое стрессовое расстройство.
У людей с собаками реакция оказалась более сбалансированной: уровень кортизола у них не резко поднялся, но альфа-амилаза активировалась. Это значит, что на протяжении всего теста они были бдительны и активны, а затем в течение 45 минут смогли вернуться в нормальное состояние. Получается, что собаки поддерживают нас в здоровой зоне стрессовой реакции.
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