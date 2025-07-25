Управление стрессом: как вернуть свою нервную систему в баланс
Современный человек погружён в бесконечный круговорот дел, задач и постоянной стимуляции. Знакомо ли вам такое утро? Если это про вас, вы, скорее всего, большую часть времени проводите в активном режиме симпатической нервной системы — режиме «бой или беги». В результате ваш организм недополучает столь необходимого отдыха и восстановления, что чревато расшатыванием нервной системы, хронической усталостью и риском развития выгорания.
Как помочь своей симпатической нервной системе RuNews24.ru рассказала Психолог Елена Горелова.
Чем опасен постоянный стресс?
- Просыпаетесь и тут же тянетесь к телефону;
- Завариваете крепкий кофе;
- Наскоро перекусываете фастфудом;
- Преодолеваете пробки в напряжении;
- Погружаетесь в стрессовую рабочую атмосферу;
- Засыпаете с мыслями о завтрашнем дне.
Симпатическая нервная система отвечает за мобилизацию ресурсов при опасности: учащает пульс, повышает давление, выделяет гормоны стресса. Но если этот режим включён постоянно, организм начинает страдать: нарушается сон и пищеварение, ухудшается память и концентрация, повышается тревожность и раздражительность, развиваются хронические болезни.
Неудивительно, что единственный полноценный отдых — парасимпатический режим — наступает только ночью во сне. Но этого мало для полноценного восстановления.
Как перевести себя в парасимпатический режим?
Парасимпатическая нервная система отвечает за расслабление, восстановление, регенерацию. Чем выше ваша нагрузка и темп жизни, тем регулярнее нужны моменты расслабления.
Вот практическая шпаргалка для гармонизации нервной системы:
1. Осознанные перерывы
Каждые 60–90 минут отвлекайтесь от дел: выйдите на улицу, выпейте воду, подышите свежим воздухом.
2. Дыхательные техники
Медленное глубокое дыхание, например, по схеме «4–7–8» (вдох — 4 секунды, задержка — 7, выдох — 8) способствует активации парасимпатической системы.
3. Медитация и майндфулнес
Даже 5 минут спокойного наблюдения за дыханием или телом снижают уровень тревожности.
4. Физическая активность
Умеренные тренировки и прогулки помогают «разгрузить» нервную систему и облегчить застрявший стресс.
5. Контакт с природой
Проведите хотя бы 10–15 минут на свежем воздухе: это отличный способ перезагрузиться.
6. Ограничьте «залипание» в телефоне
Начинайте и заканчивайте день без гаджетов: уделите время себе, телу, своим ощущениям.
7. Здоровое питание и вода
Кстати, недостаток питательных веществ и обезвоживание — отдельный стресс для организма.
8. Режим сна
Старайтесь ложиться и вставать в одно время. Качественный сон — основа восстановления.
«Баланс между активностью и отдыхом — ключ к продуктивности, эмоциональной устойчивости и крепкому здоровью. Возьмите за правило переводить своё тело и ум в парасимпатический режим каждый день: пусть это будет ваша осознанная привычка», — рекомендует психолог.
Заботьтесь о себе и своей нервной системе — и ваша жизнь станет ярче, спокойней и наполненной ресурсами.