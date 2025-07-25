Психолог назвал особенную черту обеспеченных людей

Они «не лежат», их цель — заполнять свою жизнь полезными занятиями.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Кристина Шайдуллина.

«Более обеспеченные люди не лежат. Даже если у них есть время, они как минимум начинают развиваться. То есть они либо читают, причём ежедневно, либо они ходят и спортом занимаются, скандинавской ходьбой. То есть они постоянно заполняют свою жизнь какими-то вещами, чтобы, наоборот, не лежать. Они стараются что-то делать в своей жизни».

Ранее Шайдуллина назвала причины возникновения лени. Состояние часто бывает связано с переживаниями, хроническим утомлением и нереализованной агрессией.