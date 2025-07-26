Мысли и чувства: какие типы личности выделял Карл Юнг

Карл Густав Юнг — знаменитый швейцарский психолог и психиатр, который стал основоположником аналитической психологии. Типология Юнга основана на понятии психологической установки и предполагает, что в каждом типе личности (всего их четыре) преобладает одна из функций: мышление, чувства, ощущения или интуиция. В честь дня рождения психиатра рассказываем, какие типы личности выделял Карл Юнг.

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Карл Густав Юнг родился 26 июля 1875 года в Швейцарии. Его отец был психотерапевтом в реформистской церкви, а мать посвятила себя воспитанию сына. В детстве Юнг был замкнутым ребенком из-за непростой атмосферы внутри семьи: с отцом отношения были сложные, а у матери случались истерические припадки, за которыми будущий психотерапевт был вынужден наблюдать в детстве.

Эти воспоминания оставили неизгладимый след в жизни будущего психиатра, а пережитые тогда эпизоды стали предметом изучения в последующих работах Юнга. Известный эпизод, про который рассказывал Карл, — как он вырезал маленькую деревянную фигурку человека, которую хранил в пенале на чердаке. Когда Густав не справлялся со стрессом, то начинал общаться на тайном языке с необычным другом. Это давало ему психологическое облегчение. Когда он подрос, то обнаружил, что его детские игры очень напоминают ритуалы, связанные с тотемами в местных культах. Тогда Карл выдвинул теорию, что люди склонны к схожим бессознательным ритуалам. Эти домыслы легли в основу будущих юнгианских выводов о символах, психологических архетипах и коллективном бессознательном.

В 11 лет Густав поступил в гимназию, а в 1895 году поступил на факультет естественных наук в Базельский университет, после чего сменил профиль на психиатрию и психологию. В 1903 году была опубликована юнгианская диссертация "О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов", а в 1906 году — "Исследование словесных ассоциаций". После этого, в 1912 году, в свет вышла одна из самых громких психологических работ Карла: "Символы и метаморфозы. Либидо", которая навсегда разрушила его отношения с Фрейдом, ведь, согласно модели Юнга, поведение человека нельзя сводить исключительно к сексуальной интерпретации, что противоречило постулатам другого психоаналитика. Давайте разберем психологические типы людей по Юнгу.

Теория личности Юнга

Согласно типологии личности по Юнгу, у людей есть врожденные психологические особенности, формирующие их характер. Причем в своей типологии он учитывал как сознательные, так и бессознательные аспекты разума, что было революционным решением для его времени.

В классификации людей по Юнгу считается, что человек изначально ориентирован на восприятие либо внешних сторон жизни, либо внутренних (когда внимание преимущественно направлено на субъект). Эти особенности личности Юнг назвал экстраверсией и интроверсией соответственно. Психиатр также отмечал, что чистых "типов" не существует: каждый человек в той или иной степени обладает обеими чертами, хотя и склонен действовать в рамках той или иной установки.

Далее Юнг выделяет психологические функции: опыт работы с пациентами позволил ему выделить различные четыре измерения, в рамках которых разные личности воспринимают мир и информацию. Оказалось, что одни лучше оперируют логической информацией, другие — хорошо понимают эмоции и т.д. В результате Юнг выделил следующие четыре вида базовых психических функций:

мышление — психологическая функция, отвечающая за логику, анализ и концептуализацию информации (рациональный класс);

чувство — субъективная оценка значимости того или иного феномена или предмета (рациональный класс);

интуиция — восприятие скрытых возможностей и аспектных связей, когда личность понимает мир вокруг себя и саму себя на бессознательном уровне (иррациональный класс);

ощущения — восприятие мира через органы чувств (зрение, обоняния, осязание), с фокусом на реальности и деталях (иррациональный класс).

Вне зависимости от типа личности и характера каждый человек обладает всеми четырьмя психологическими функциями. Это позволяет целостно воспринимать окружающую действительность. Однако функции у людей развиваются неодинаково, одна зачастую перевешивает другую: человек или больше ориентирован на чувства, или на мышление, на ощущение или на восприятие. Со временем юнгианский подход доработали его последователи, добавив пару "суждение — восприятие (черта личности, которая характеризует, как человек предпочитает взаимодействовать с окружающим миром, любит ли он порядок или обладает более гибким характером)". Теперь эти характеристики используют в популярных способах типирования личности: MBTI и соционике.

Типология Юнга

Используя введенные понятия, Карл Юнг построил собственную типологию (одну из первых в мире), рассмотрев каждое понятие в двух установках: экстравертной и интровертной. Согласно теории Юнга, и люди с экстравертным, и люди с интровертным типом личности могут обладать любыми психологическими функциями в доминанте. Таким образом, он выделил восемь основных видов психотипов.

Экстравертный мыслительный тип. Люди этого психотипа ориентированы на логику и аргументы. При этом их модель мировосприятия предполагает отказ от необдуманности и спонтанности, продиктованной сердцем. Обычно такое поведение характерно для тех, кто работает в научной сфере или занимает ответственные руководящие должности.

Люди этого психотипа ориентированы на логику и аргументы. При этом их модель мировосприятия предполагает отказ от необдуманности и спонтанности, продиктованной сердцем. Обычно такое поведение характерно для тех, кто работает в научной сфере или занимает ответственные руководящие должности. Интровертный мыслительный тип. Для этого психотипа характерна сосредоточенность на абстрактных идеях и понятиях: зачастую такие люди становятся философами или математиками. Они нередко витают в облаках и пребывают в своих размышлениях.

Для этого психотипа характерна сосредоточенность на абстрактных идеях и понятиях: зачастую такие люди становятся философами или математиками. Они нередко витают в облаках и пребывают в своих размышлениях. Экстравертный чувствующий тип. Таких людей видно издалека: они выделяются ярким характером и общительностью, с ними приятно разговаривать и работать. Их модель поведения предполагает ориентированность на чувства: они стараются создать гармонию в коллективе и установить качественные отношения с окружающими. Этот психотип распространен среди дипломатов и тех, кто работает в организациях социальной направленности.

Таких людей видно издалека: они выделяются ярким характером и общительностью, с ними приятно разговаривать и работать. Их модель поведения предполагает ориентированность на чувства: они стараются создать гармонию в коллективе и установить качественные отношения с окружающими. Этот психотип распространен среди дипломатов и тех, кто работает в организациях социальной направленности. Интровертный чувствующий тип. Человек с такой моделью личности способен на глубокие и сильные переживания: его привязанность и общение дорого стоят, он не разменивается на поверхностные связи. Нередко такие люди уходят в творчество: становятся писателями или музыкантами.

Человек с такой моделью личности способен на глубокие и сильные переживания: его привязанность и общение дорого стоят, он не разменивается на поверхностные связи. Нередко такие люди уходят в творчество: становятся писателями или музыкантами. Экстравертный ощущающий тип. Личности этого типа отличаются высокой практичностью и глубокой связью с "жизнью в моменте". Они умеют наслаждаться настоящим и понимают цену материальных благ: такие люди часто добиваются успеха в бизнесе или спорте.

Личности этого типа отличаются высокой практичностью и глубокой связью с "жизнью в моменте". Они умеют наслаждаться настоящим и понимают цену материальных благ: такие люди часто добиваются успеха в бизнесе или спорте. Интровертный ощущающий тип. Такие люди также настроены на восприятие материального окружающего мира. Они тонко чувствуют красоту и способны глубоко ощутить прелесть природы и архитектуры. При этом они не любят демонстрировать эмоции и держат переживания в себе, из-за чего производят впечатление нелюдимых, медлительных и замкнутых личностей. Нередко становятся коллекционерами или художниками.

Такие люди также настроены на восприятие материального окружающего мира. Они тонко чувствуют красоту и способны глубоко ощутить прелесть природы и архитектуры. При этом они не любят демонстрировать эмоции и держат переживания в себе, из-за чего производят впечатление нелюдимых, медлительных и замкнутых личностей. Нередко становятся коллекционерами или художниками. Экстравертный интуитивный тип. Согласно теории Юнга, интуитивные экстраверты отличаются тем, что любят рисковать и способны на настоящее новаторство. Их взгляд всегда направлен в будущее, они быстро принимают решения и генерируют идеи, хоть и не всегда способны довести начатое до конца. Их также называют импульсивными и рассеянными людьми. Такой тип личности хорошо чувствует себя в предпринимательстве.

Согласно теории Юнга, интуитивные экстраверты отличаются тем, что любят рисковать и способны на настоящее новаторство. Их взгляд всегда направлен в будущее, они быстро принимают решения и генерируют идеи, хоть и не всегда способны довести начатое до конца. Их также называют импульсивными и рассеянными людьми. Такой тип личности хорошо чувствует себя в предпринимательстве. Интровертный интуитивный тип. Такие люди постоянно витают в облаках: реальность их интересует меньше, чем фантазии и то, чему лишь предстоит случиться. Они верят в мистику и предзнаменования, привыкли ориентироваться на собственные предчувствия и одним лишь им понятные знаки судьбы. Этот тип характера нередко можно встретить среди писателей, особенно тех, кто в своих произведениях рефлексирует на темы будущего.

Эта классификация стала одной из первых попыток выделения основных характеристик личности человека, а главное — их противопоставления.

Чем полезна теория Юнга?

Как уже было сказано, теория Юнга вдохновила многие современные классификации, который сегодня используются повсеместно. Благодаря тому, что люди теперь могут точнее определять черты и особенности личности, развитие психологии приобрело не только теоретический, но и практический характер. С помощью методик, выросших из теорий Юнга, можно выстраивать крепкие отношения в коллективе, проводить профориентационные мероприятия, понимать, в какую сторону развиваться, если вы хотите вырасти как личность и эффективно решать конфликты.

И хотя некоторые элементы классификации Юнга в современной психологии считаются устаревшими и ограниченными, концептуально она не утратила своей актуальности. Именно поэтому Юнг и его работы до сих пор остаются одними из самых востребованных и уважаемых научных концепций.