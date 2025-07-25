Психиатр опроверг миф об успехе людей с СДВГ в бизнесе

Психиатр и психотерапевт Алексей Каротам заявил, что распространённое мнение о высоком предпринимательском потенциале людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не соответствует клиническим данным.

© runews24.ru

Ранее некоторые специалисты утверждали, что такие люди якобы в три раза чаще добиваются успеха в бизнесе благодаря быстроте принятия решений, креативности и способности к гиперфокусировке. По словам психиатров, крупные компании якобы даже начали адаптироваться под таких сотрудников, предлагая им особые условия и высокую оплату.

Каротам подчеркнул, что диагноз СДВГ связан, напротив, с рассеянностью внимания, снижением способности к организации деятельности и проблемами в обучении и когнитивном развитии. Конечно, успешные кейсы с проявлением высокой одарённости возможны, но касаются лишь небольшого числа людей с латентным течением расстройства.

По мнению специалиста в эфире «Радио 1», современная психиатрия сталкивается с ситуацией, когда биологические диагнозы всё чаще подвергаются психологизации, а границы между состояниями размываются. Каротам также напомнил, что СДВГ не проходит с возрастом, а без коррекции приводит к усилению проблем.

Ранее кардиохирург Егин предупредил об опасности инсулинорезистентности.

Также психолог Горелова указала на важность баланса между активностью и отдыхом как ключа к продуктивности, эмоциональной устойчивости и крепкому здоровью.