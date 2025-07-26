Психолог объяснил, почему некоторые имена вызывают отторжение

Россияне пролистывают анкеты на сайтах знакомств из-за имени потенциального партнера, выяснили аналитики. Почему имя влияет на первое впечатление о человеке, разбиралась Москва 24.

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Насти и Никиты – в пролете?

Имя человека может снизить его шансы на успешное построение отношений, выяснили аналитики сервиса "VK Знакомства" в рамках исследования с участием 1 300 человек. Этот аспект имеет значение для 69% опрошенных, причем в большей степени – для женщин (77% против 53% у мужчин).

Кроме того, почти каждый второй россиянин (51%) пролистывал анкету с неприятным для него именем на сайте знакомств. В этом признались 65% опрошенных представительниц слабого пола и 30% – сильного.

Также 45% опрошенных рассказали о наличии списка имен, вызывающих сомнения. При этом каждый четвертый имеет стоп-лист тех, с кем не готов начинать отношения.

Антирейтинг возглавили имена Никита (11%) и Настя (15%).

В список не вызывающих симпатию имен девушки внесли и такие варианты, как Сергей, Алексей, Антон и Василий. У мужчин зачастую вызывают отторжение Галины, Ольги, Зои и Валентины.

В то же время в пятерку наиболее привлекательных женских имен мужчины внесли Викторию, Екатерину, Алису, Анну и Елизавету. Девушки же выбрали Александра, Дмитрия, Максима, Романа и Андрея. При этом 31% опрошенных заявили, что имя для них не имеет никакого значения.

Кроме того, каждый четвертый респондент заявил, что не готов иметь никаких дел с обладателями определенных имен. В противовес им 84% опрошенных сервисом готовы пойти навстречу человеку, даже если то, как его зовут, вызывает неприятные ассоциации.

Отдельно в опросе коснулись и партнеров, чьи имена совпадают с именами бывших возлюбленных. Такое стечение обстоятельств считается препятствием для отношений лишь у 10% опрошенных, для 39% это может стать легким неудобством, а еще 51% вообще не обращают внимания на такой факт.

Мыслим категориями?

Имя человека может негативно сказываться на первом впечатлении о нем из-за плохих ассоциаций. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала психолог Екатерина Кольцова.

«Формируется твердая связка между именем и тем, что человек с таким именем сделал: причинил боль или оказался не таким, как ожидалось. Тогда на носителя начинают навешивать клише: например, с этим именем кому-то было раньше больно, а значит, сейчас тоже точно не понравится», – объяснила психолог.

Подобный подход касается и тех имен, которые могут показаться кому-то "странными", отметила специалист.

«К примеру, Теодор когда-то показался кому-то странным, и он будет подсознательно считать странными всех носителей необычных имен, – обратила внимание она. – Нашему мозгу важно сократить до минимума процесс размышления. Ему нужны категории».

Однако обычно новых знакомых оценивают категориями люди с более простой структурой личности. Чем сложнее психика человека, тем лучше он умеет контролировать первичные эмоции и инстинкты. В таком случае он с меньшей вероятностью будет судить о характере незнакомца по его имени, объяснила Кольцова.

«Если имя правда мешает жить, с 18 лет можно взять паспорт и пойти его поменять. Но в целом же нужно понимать, что человек делает имя, а не имя человека», – заключила специалист.

Тем же, кого беспокоит предвзятое отношение к своему имени, детский и семейный психолог Радмила Стригунова рекомендовала обратиться к причинам тревоги.

«Недовольство собственным именем, как и внешностью, в большей степени обусловлено не мнением окружающих, а личными проблемами, в которых нужно разбираться, – заявила специалист в беседе с Москвой 24. – Человека может беспокоить мнение о его имени, если оно не нравится и ему. Причиной этого может быть буллинг из-за имени, пережитый в детском возрасте. Еще один источник беспокойства – низкая самооценка, которую подогревают травмы из детства или сложные отношения в семье».

Поэтому, даже если поменять имя на новое в паспортном столе, это не решит внутренних проблем, которые провоцировали недовольство старым. Лучшим способом будет обратиться к психологу и проработать травмы из прошлого, заключила Стригунова.