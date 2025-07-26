Можно ли считать «удаленку» опасной для психики изоляцией

Длительная изоляция приводит к ухудшению памяти и ориентирования в пространстве. Как показали исследования зарубежных ученых, это связано со снижением объема серого вещества. Чем еще грозит изоляция, разбиралась Москва 24.

Что меняется?

Длительная изоляция оказывает влияние на структуру мозга. Как показало исследование с участием вернувшихся из экспедиции полярников, из-за этого снижается количество серого вещества, сказано в публикации американского журнала npj Microgravity.

В эксперименте участвовали 25 человек, которые провели в экспедиции чуть больше года. Для получения данных им трижды провели МРТ: до начала изоляции, сразу после нее и спустя пять месяцев.

Сразу после экспедиции у членов экспедиции было отмечено снижение объема серого вещества в теменных и височных долях. Эти области отвечают за память и ориентацию в пространстве. Однако спустя пять месяцев после экспедиции большая часть изменений исчезла, но объем серого вещества все равно остался пониженным.

При этом исследование показало, что участники с более качественным сном и высокой физической активностью показали меньшие изменения в объеме мозга. Выяснилось, что отдых и тренировки защищают мозг даже в экстремальной изоляции.

Кроме того, у некоторых участников с заметными изменениями структуры мозга результаты когнитивных тестов улучшились. Причину таких показателей предстоит выяснить ученым.

Об опасности одиночества ранее заявляла и комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по социальным связям. По данным специалистов, от этого состояния страдает каждый шестой человек на планете. Кроме того, по мнению комиссии, одиночество может увеличивать риск инсульта, болезней сердца, диабета, снижения когнитивных способностей и даже преждевременной смерти.

«В эпоху, когда возможности для общения безграничны, все больше людей оказываются изолированными и одинокими. Помимо того что это наносит ущерб отдельным людям, семьям и сообществам, одиночество и социальная изоляция продолжают обходиться обществу в миллиарды долларов в плане здравоохранения, образования и занятости», — Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал создать в России отдельный департамент в структуре Минздрава для борьбы с одиночеством. По его мнению, это поспособствовало бы разработке и реализации мер по снижению уровня этого чувства среди жителей страны.

Это правда опасно?

Окружение человека также во многом определяет состояние его психики, и это связано с потребностью в общении. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала психотерапевт Диана Генварская.

"Мозг устроен так, что окружение определяет сознание. Поэтому очень важно, какие люди и в каком количестве есть возле человека. Мы социальные существа, и большой объем невербальной информации считываем от окружения, поэтому важно не сидеть постоянно дома", – сказала эксперт.

При этом длительная изоляция способна спровоцировать ментальные расстройства, предупредила она.

"Продолжительное одиночество провоцирует не только отрыв от реальности, но и нестабильность психики и психических моделей. В частности, это касается стабильности ценностных и морально-этических установок", – отметила специалист. «Например, социопаты (люди с неуправляемой реакцией) менее стабильны и в плане сознания, и эмоций по сравнению с теми, у кого есть определенный круг общения и кто легко вступает во взаимодействие», — Диана Генварская, психотерапевт.

"Существуют такие понятия, как ум и разум. Ум связан с эмоциями, разум – с памятью. Именно на разум влияет то, что вокруг нас, и в норме он управляет умом. Как только окружение перестает соответствовать предназначению человека, у него может начать ухудшаться память", – пояснила психотерапевт.

При этом важно не путать изоляцию и одиночество с уединением или той же "удаленкой". Эти аспекты жизни не влекут за собой негативных последствий, если, например, человек пользуется социальными сетями, работает за компьютером или проводит время дома с книжкой или у телевизора. Главное, чтобы оставался круг общения и интересов, заключила Генварская.

Угрозу такой образ жизни начинает представлять, когда становится гнетущим, предупредила ранее психолог Екатерина Кольцова.

"Человек теряет эмоциональный контакт с другими людьми, возникает чувство, что он один в этом мире. Как следствие, появляется ощущение, что будущего просто нет или оно бессмысленно", – пояснила Кольцова.

В таком случае изоляция и одиночество становятся проблемой, с которой нужно бороться. В то же время лучший способ как борьбы, так и профилактики – постоянное выстраивание и поддержание социальных связей, добавила психолог Наталья Панфилова. Причем, чтобы избежать гнетущего одиночества, оно должно быть не поверхностным, а достаточно открытым и вовлеченным.