Должна ли женщина проявлять инициативу в отношениях

Онегинская Татьяна, конечно, изрядно подпортила сознание нашим женщинам. Времена, когда в школах до хрипоты велись дискуссии – пристало ли женщине первой признаваться в любви или нет, давно миновали. Сегодня проявление слабым полом инициативы в отношениях уже не является чем-то зазорным. Более того, оно становится крайне популярным. Хотя успех приносит не всегда.В каких случаях женщине стоит проявлять инициативу и каких результатов в этом случае ждать? Бей первой Пользовательница в сети жаловалась, что ей решительно не везёт в любви. По её мнению, причина в том, что она слишком скромная и не умеет сражаться за мужчин. А мужик нынче пошёл такой, что инициативы от него не дождёшься.

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«Вот я совершенно не могу проявлять инициативу, – вторит ей в комментариях другая участница дискуссии. – Если парень не звонит, не пишет на начальной стадии – я тоже не напишу, не позвоню. Значит – не нужна ему. А если не нужна – то и инициатива моя тоже не нужна».

Однако многие представительницы слабого пола такую позицию всё-таки не разделяют.

«Ну а что делать, если мужиков на всех не хватает? Тут приходится ковать счастье своими руками. Кто не успел, тот опоздал», – уверена пользовательница сети Елена.

К тому же, по её мнению, мужчины и сами привыкли ощущать свою исключительность, а потому не торопятся проявлять инициативу – а зачем, если всё равно охотницы на них найдутся?

Поэтому-то многие и бросаются знакомиться первыми. Мужчина ещё не потратил ни малейших усилий, чтобы завоевать её расположение, а барышня уже любезно даёт номер своего домашнего телефона, мобильного, рабочего. Потом сама же лихорадочно названивает ему, предлагая встретиться, и «вешает» романтические песенки на его стену в социальных сетях.

Некоторые мужчины такой подход к делу одобряют.

«Мужчины очень ценят, когда их любят, это правда. И на самом деле, это мы ценим гораздо больше, чем то, когда любим сами, это тоже правда», – признаётся в соцсетях нижегородец Игорь.

А потому подобный подход нередко даёт положительные плоды.

«У моего знакомого девушка буквально сама взяла его в охапку, увидела, что парень спокойный, добрый – понравился ей. Названивала ему, добивалась встреч, он (по его словам) сопротивлялся какое-то время, но сейчас они 3,5 года вместе, он без неё дышать не может, любит, и скоро свадьба», – рассказывает нижегородка Надя.

Ей вторят другие участницы обсуждения, рассказывающие о том, как они сами или их подруги после длительных боёв наконец-то завоевали внимание своих сказочных принцев. Наказуемая инициатива Однако тех, кто не одобряет проявление женщинами инициативы, тоже немало.

«Не верю я в такие «отношения». Если в самом начале отношений у мужчины не срабатывает эффект охотника, то потом уж явно не вспыхнет, а без этого пресловутого эффекта вряд ли может быть истинный интерес к женщине», – считает одна из пользовательниц. «Завоёвывать – это мужское, а не женское. Когда женщина берёт на себя роль мужчины, мужчине ничего не остаётся, как вести себя как женщина. Ты думаешь, потом роли поменяются?» – сомневается одна из моих коллег.

В тех же соцсетях немало историй о том, как девушки по несколько лет пытались снискать благосклонность понравившихся им мужчин. Но дальше банального секса дело так и не продвинулось. В итоге сами барышни вынесли из этих отношений разочарование от потраченных лет жизни и стойкое убеждение, что все мужики козлы.

«Не бывает таких завоеваний. Не верьте тем, кто рассказывает, что мужчина увлёкся позже. Если женщина не впечатлила сразу, то потом уже вряд ли впечатлит. Мужчина, которого завоевала женщина, будет в браке безынициативным, вялым. А чего ждать от отношений, которые изначально были больше нужны женщине?» – предупреждает одна из них.

Психологи тоже без одобрения относятся к стремлению женщин проявлять инициативу.

«Этого-то делать ни в коем случае не стоит, – утверждает психолог Ирина Ярцева. – И вовсе не потому, что, как учили нас когда-то в школе, это неприлично – когда речь идёт о вашем личном счастье, о каких приличиях можно говорить. Но это просто нецелесообразно. Потому что погоня за понравившимся мужчиной лишь отдаляет вас от него».

По мнению специалистов, это мужчина должен гоняться за женщиной, добиваясь её, а не наоборот. Ничего не попишешь – мать-природа наградила сильный пол ролью охотника. Когда же вы меняетесь местами, смена ролей автоматически происходит и по другим вопросам.

Если мужчина вас не добивался, добром это всё равно не кончится. Потому как если мужчина не потратил на вас ни времени, ни усилий, ни средств, пытаясь завоевать вас, то он этими отношениями не будет дорожить. Мужчина должен изначально вложиться в них, и только тогда они будут представлять для него ценность.

В противном случае он либо спустя время всё равно исчезнет с вашего горизонта (даже если к этому времени вы успеете обзавестись семьёй и ребёнком), либо вы будете всю жизнь терпеть левые загулы супруга.

«Кроме того, настоящие мужчины – с нормальной самооценкой и умеющие нести ответственность, сами не очень-то любят женщин, которые пытаются брать их штурмом», – предупреждает психолог.

Если же мужчина не особенно сопротивляется женскому напору или даже с радостью его принимает, то это тоже должно служить тревожным сигналом.

Скорее всего, он либо вырос в семье, где один из родителей пил, либо у него не развита мужественность.

Представление многих женщин, что мужчина не проявляет инициативу по причине робости или нерешительности, – не более чем миф.

«Пассивность мужчины может быть вызвана его застенчивостью, только если ему понравилась незнакомая женщина, которую он увидел на улице или в магазине, – предупреждает психолог Дмитрий Орешин. – Но если он периодически общается с этой женщиной и при этом не делает никаких шагов, то нерешительность здесь ни при чём».

Если мужчина сам не добивается женщины, предупреждает специалист-мужчина, значит, она ему попросту не нравится. В противном случае, даже при всей своей застенчивости и робости, он найдёт способ ясно и чётко дать ей понять о своих чувствах. И его отношение выльется в конкретные действия. Позови его с собой Это, конечно, не значит, что женщина должна чувствовать себя Снежной королевой или неприступной крепостью. Холодные неприступные женщины отпугивают сильный пол не меньше доступных.

В обществе неприступной женщины большинство мужчин испытывают напряжение. И в первую очередь, это вызвано тем, что демонстрация неприступности часто оказывается всего лишь образом, игрой, а не истинной сутью женщины. Мужчины такую неестественность чувствуют на подсознательном уровне. И именно она и отпугивает сильный пол.

Поэтому инициативу проявлять можно. Но только не в том виде, в каком представляют её некоторые представительницы слабого пола.

«Женская инициатива должна заключаться в том, чтобы подвести мужчину к такому состоянию, когда он сам захочет проявлять активность. Нельзя идти напролом. Женщина должна поманить, повести за собой, и сделать это тонко», – объясняет Дмитрий Орешин.

Сумейте вызвать интерес к себе, обратить на себя внимание, спровоцировать знакомство. Покажите мужчине, что он вас заинтересовал. Но делать это надо тонко и без нажима. Например, позвонить самой, если вопреки вашим ожиданиям кавалер так и не объявляется, конечно же, можно. Чтобы узнать, не случилось ли с ним чего-то. Но больше звонить и напоминать о себе не стоит.

Если вам кажется, что новый знакомый попросту не решается пригласить вас на свидание, скажите, что вышел фильм, на который вы хотели бы сходить, и поинтересуйтесь у спутника, нет ли подобного желания у него. Если он деликатно промолчит или скажет, что не любит подобные фильмы, смело ставьте крест на своих надеждах.

Не нужно доводить ситуацию до момента, когда вас впрямую отошьют или начнут откровенно игнорировать. И уж, конечно, не стоит самой торопиться с совместным походом в постель. Понятно, что редкий представитель сильного пола откажется от столь заманчивого предложения, но рассчитывать на то, что после этой ночи к вам станут относиться серьёзно, точно не стоит.

Специалисты советуют не спешить с переводом отношений в постельную плоскость. Чем дольше продлится конфетно-букетный период, тем больше у ваших отношений шансов на будущее.

И если женщина сумеет заинтересовать мужчину, то ей точно не придётся жаловаться на отсутствие инициативы с его стороны. Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, как трансформировались отношения в период ухаживаний.