Почему стало нормальным выражать неприязнь к детям

Вопросы, связанные с детьми, всегда бурно обсуждаются в интернете, особенно те, что связаны с воспитанием. Ведутся бесконечные дебаты о совместном сне, гаджетах, отлучении от груди, кормлении с ложечки, “плохих” словах… Можно долго продолжать. Социальные сети полны комментаторов-всезнаек, готовых наброситься на ничего не подозревающих матерей и критиковать каждый их шаг: от того, как мама держит своего сына, до того, “безопасно” ли ребенку помогать готовить родителям.

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И ничто так не волнует людей, как вопрос о том, можно ли детям посещать “взрослые” места. Самолет - один из самых популярных мест в этом отношении. Есть еще места, в которых люди пьют алкоголь - можно ли с детьми туда? На самом деле, это во многом зависит от контекста. Вряд ли есть родитель, который добровольно повел бы своего малыша развлекаться субботним вечером в бар… Но, если сейчас время обеда, вы проголодались после прогулки и зашли туда перекусить - это нормально.

Конечно, понятно, что некоторые люди не хотят иметь дело с сопливыми носами и истериками на тему "Щенячий патруль не загружается на iPad", но все же, почему стало социально приемлемым буквально ненавидеть детей? Иногда может показаться, что вокруг тех, у кого есть дети, а у кого их нет, возникает ощущение “мы и они”, хотя на самом деле большинство родителей все еще хотят делать то же самое, что делали до того, как стали родителями - летать на самолетах, ходить в кино и рестораны. В 2024 году кажется немного отсталым предлагать, чтобы все мамы с детьми сидели в четырех стенах за закрытыми дверями…

Тем не менее, места “без детей” могут и должны существовать. Сегодня есть множество заведений, в которых предусмотрено, что с детьми можно только до определенного времени (например, в барах) или только в определенном возрасте (например, в лондонском ресторане Dinner by Heston Blumenthal, отмеченном двумя звездами Мишлен, вход разрешен только для детей старше четырех лет), а это значит, что если вы не хотите иметь дело с детьми, вам и не нужно. А еще стоит помнить, что многие родители тоже не хотят, чтобы их дети 24 на 7 были рядом…