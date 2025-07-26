Психолог объяснила, почему айтишники — больше не самые завидные мужья

Еще два года назад россиянки мечтали выйти замуж не за принца, а за айтишника, но теперь компьютерные гении больше не в топе рейтинга самых желанных женихов. О том, как менялись тренды на брачном рынке, «Газете.Ru» рассказала главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

При выборе партнера люди неизбежно обращают внимание на его профессию — как мужчины, так и женщины. Хотя она редко становится единственным или решающим критерием, ее значимость трудно отрицать. Согласно исследованиям, 57% женщин и 35% мужчин отмечают профессию (точнее, стабильную работу) как важный фактор при выборе потенциального спутника жизни, а 46% одиноких взрослых в целом считают, что наличие постоянной занятости играет ключевую роль в формировании отношений.

«Однако профессия рассматривается при выборе спутника жизни не как самостоятельный критерий, а скорее как маркер других значимых факторов: стабильности, амбиций, культурной совместимости. Ее значимость увеличивается с возрастом, опытом и ориентацией на долгосрочные отношения. Она важна не для всех, но играет роль в совокупности с другими признаками», — заявила эксперт.

В 2010-2019 годы женщины особенно ценили стабильность и надежность, поэтому в моде были «мужчины с профессией» — работающие руками, обеспеченные, но «приземленные». В топ-лист самых востребованных мужчин входили врачи и юристы — в них девушки ценили ум, стабильность и статус, который давала профессия. При этом тренды формировали медиа и реклама: все хотели «рукастых и хозяйственных», и постепенно эти качества стали ассоциироваться с сексуальностью и надежностью. Поэтому женщины тогда искали технарей, инженеров, автомехаников и строителей — «золотые руки» в доме мечтали иметь многие женщины.

Конечно, в топ-листе оказывались бизнесмены — за такими женихами тоже выстраивались очереди, потому что свое дело означало хороший доход, самодастаточность и амбиции.

«Мода на мужчин менялась вместе с социально-экономической обстановкой в стране. И если в 2010-х популярность бизнесменов и юристов была связана с культом успеха, капиталом и престижем, то во времена кризисов внимание женщин переключалось на профессии, дающие стабильность и защищённость, — врач, юрист,, инженер.Такие мужчины действительно привлекали многих женщин — они внушали уверенность, давали ощущение защиты и нравились своей дисциплинированностью. В 2020-х все снова изменилось — пандемия заставила мир уйти в онлайн, и именно тогда все заговорили об айтишниках. В это время доходы даже самых топовых специалистов просели, а на плаву оставались те, кто мог работать не выходя из дома», — сказала психолог.

Популярность специалистов IT-отрасли росла с каждым месяцем, и этому способствовали культурные тренды: все обсуждали успех Кремниевой долины, а популярные сериалы и шоу, сформировали ассоциативный образ «идеального мужчины» — и им стал «умный интроверт-миллионер».

«К тому же IT-сфера в мире перестала казаться чем-то «для ботаников», а стала восприниматься как мощный социальный лифт — айтишники теперь кажутся людьми без «золотой ложки», но с умом и трудолюбием. Это создавало ореол «самостоятельного, надежного мужчины», и со временем тренд усиливал социальный хайп — все говорили о стартаперах-миллионерах, об успехе Илона Маска и Павла Дурова — женщины по всему миру считали их загадочными и суперуспешными, а значит и сексуальными», — объясняет Каравайцева.

Конечно, женщин привлекала и возможность айтишников добиваться хороших заработков, без ежемесячных командировок и жестких графиков. Так, IT-специалист стал синонимом мужчины с высоким доходом — средняя зарплата в IT с 2015 по 2022 год значительно выросла, и особенно заметно это стало на фоне других отраслей.

Это стало прослеживаться и по статистике на сайтах знакомств — профессия «программист» воспринималась как «плюс к статусу», а представления об «умном и богатом мужчине» обрели форму в айтишнике. К тому же многих привлекала мысль: «он может все объяснить, научить, решить любую проблему», и от этого мужчина с ноутбуком становился еще более желанным партнером.

«К тому же рынок тогда остро нуждался в высококвалифицированных специалистах, поэтому для их привлечения в компаниях появились социальные программы — индексирование зарплат, скидки и бонусные программы на спортзалы, медобслуживание, бесплатные курсы и повышение квалификации, компенсация расходов на жилье и возможность переезда. Тренд поддерживало и государство — появились специальные ипотечные программы для айтишников, поэтому выйти замуж за программиста значило для женщин и возможность легко закрыть потребность в жилье», — подчеркнула эксперт.

Постепенно айтишников стало слишком много, и такой мужчина перестал казаться бриллиантом — общая численность IT-специалистов в стране растет: в 2024 году их количество достигло 1,6 млн человек, что на 16% больше, чем в 2023-м. Рост сферы привёл к избытку кибергениев в соцсетях и дейтинг-приложениях — постепенно у женщин сформировался «перенасыщенный образ», и он утратил уникальность.

«Постепенно менялись и приоритеты современной женщины — теперь в тренде психология, поэтому все стали искать более надежных и социально активных партнеров — сегодня все больше ценится эмпатия, эмоциональная поддержка, активная жизненная позиция и ответственность. В то же время представительницы прекрасного пола стали замечать минусы программистов — они чаще ассоциируются с замкнутостью, отсутствием «эмоциональной включенности» и недоступностью в плане времени и коммуникации», — отмечает психолог.

Вместе с тем меняются экономические и социальные реалии, поэтому женщины снова смотрят на мужчин, чьи профессии ассоциируются с надежностью и стабильностью. Так, в 2025 году на первое место в топе женихов мечты вышли врачи — их выбрали 43% респондентов. Стоматологи оказались на втором месте в рейтинге с 38%, а бизнесмены замкнули тройку лидеров, получив 36% голосов.

«В период нестабильности женщины интуитивно ищут «надежный тыл» — заботливого, устойчивого партнера — это может быть, например, инженер или строитель. При этом повышается ценность эмоционального интеллекта, а это уже сдвигает фокус в сторону «помогающих» профессий, поэтому в топе медики, психологи, преподаватели. Все они стали восприниматься как «люди реального мира», с конкретной пользой и навыками — особенно в сравнении с виртуальной работой программистов. Это привело к тому, что образ «надежного, внимательного, включенного» врача или стоматолога стал желаннее», — считает эксперт.

Современная женщина больше не ищет мужа, который просто хорошо зарабатывает, теперь это кажется «базовым минимумом». Поэтому компьютерные гении уступают позиции в рейтинге самых желанных женихов, но и это может быть временно — мир никогда не перестает меняться.