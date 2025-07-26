Психолог объяснил, когда нужно начинать готовиться к отпуску

Многие волгоградцы предпочитают отправляться в отпуск летом, причем особой популярностью у жителей региона пользуются июль и август. Чтобы хорошо отдохнуть, важно не только распланировать поездки и занятия, но и правильно подготовиться к этому периоду.

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По мнению волгоградского психолога Карины Меркуловой, оптимальная продолжительность отпуска составляет 14 дней. За это время организм успевает адаптироваться к новым условиям и приходит в состояние готовности к расслаблению и отдыху. Однако обычно именно в этот период заканчивается отпуск.

Поэтому медики называют наиболее подходящим вариантом отпуска 3–4 недели. Поэтому санаторно-курортное лечение обычно длится 21–28 дней.

В этой связи очень важно подойти к началу отпуска в оптимальном состоянии. Работать рекомендуется не более 8 часов с несколькими 5–7-минутными перерывами (помимо обеденного).

Не стоит сразу приступать к интенсивным нагрузкам. Требуется как минимум 10 минут на подготовку. Также следует делать перерывы каждые 1,5 часа.

В конце трудового дня нужно переключаться на другой вид деятельности. Нельзя нести домой свои рабочие проблемы.

Перед отпуском следует приучить свой организм к отдыху. Поэтому нужно по максимуму использовать выходные – не устраивать в эти дни генеральную уборку и не заниматься дачными делами. Лучше отправиться в парк или поехать за город.

О правильном возвращении на работу с отпуска читайте в материале «МК в Волгограде».