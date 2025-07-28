Психолог назвал «клей для отношений»

В случае, если один человек начинает стесняться поведения другого — это «очень мощный» негативный симптом.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Очень хороший клей для отношений всегда – это гордость за партнёра. То есть, если я могу сказать, что я горжусь, какой партнёр рядом со мной, то отношения на этой гордости крепятся. А если вы начинаете стесняться, прятать, не брать с собой, потому что может как-то не так себя повести, что-то ляпнуть, проявить странное поведение и вам будет стыдно за него. Тогда это уже симптом. Очень мощный симптом. Мы сами тоже чьи-то партнёры, поэтому можно задуматься, а мной как партнёром можно гордиться? Я достаточно красив, привлекателен, обаятелен, чтобы меня не стесняться. Если вы ощущаете, что вами нельзя гордиться, то работайте над собой».

Ранее Соловьёва назвала возраст наступления пика «либидозной энергии» у женщин.