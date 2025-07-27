Почему некоторым женщинам трудно просить помощи у мужчин

Наиболее вероятная причина — отсутствие должной поддержки отца в детстве.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Если вы не можете перешагнуть порог и подойти к мужчине и попросить у него помощи финансовой, помощи силы или каким-то участием, то в этом случае не сформирован навык просить у мужской фигуры что-то и получать эту помощь. Например, если папа (а первый мужчина в жизни девочки всегда папа) был слабым, не работал или был алкоголиком, мало зарабатывал, или папы не было, или наоборот — папа обладал деньгами, но был жутко жадный, у него нужно было выпросить эти деньги, он никогда их просто так не давал. Если папа зарабатывал деньги и отдавал все деньги маме, и мама распоряжалась деньгами, а папа всё время сидел такой бессребреник, хоть и много работал. Если не было контакта между «я пришла к папе, попросила, и папа дал денежку, покупку, подарок, помощь какую-то», то есть искренне уделил мне время, если не случилась в детстве такая связка, то женщина взрослее, естественно, испытывает невероятную проблему с тем, чтобы подойти и у мужчины попросить».

Ранее психолог Анна Баленко в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовала отцам не делать «принцесс» из дочерей. В будущем такие девушки могут столкнуться с трудностями при выборе партнёра для романтических отношений. Причина — поиск мужчин, соответствующих образу «идеального» родителя.